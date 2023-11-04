Мастерство, умноженное на три

Победителей конкурса профессионального мастерства среди педагогов определили в Усть-Каменогорске.

Республиканский конкурс профессионального мастерства по инженерной отрасли среди педагогов организаций технического и профессионального, послесреднего образования проходит в третий раз. Он направлен на выявление и поддержку талантливых, творческих педагогов колледжей, повышение престижа и имиджа преподавателей и распространение их инновационного опыта.

Конкурс проводится в два этапа. Первый состоялся в онлайн-формате. Из 30 педагогов в следующий тур прошли 17 преподавателей специальных дисциплин и мастеров производственного обучения организаций ТиПО из Астаны и Алматы, Карагандинской, Алматинской, Акмолинской, Павлодарской, Актюбинской, Костанайской, Кызылординской, Жамбылской областей, а также областей Абай и Жетысу.

На протяжении двух дней они демонстрировали своё профессиональное мастерство в стенах Усть-Каменогорского высшего политехнического колледжа.

– Второй этап конкурса состоял из трёх модулей, – рассказала заместитель директора по учебной работе Усть-Каменогорского высшего политехнического колледжа Адема Даирбекова. – Участникам нужно было продемонстрировать элементы практического обучения и провести урок с незнакомой аудиторией, выполнить задание по разработке и проектированию детали «Я – SMART-инженер», а также решить ситуационную задачу по охране труда и технике безопасности.

Одна из участниц конкурса – преподаватель спецдисциплин Алматинского государственного колледжа энергетики и электронных технологий Акмарал Караболаева. На конкурсе она представила урок с использованием элементов нейросистемы.

– Показала студентам живой урок с участием создателя первого мультиметра Дональда Макади, – поделилась педагог. – То есть с помощью специальной программы оживила фотографию, и он сам рассказывал о своём изобретении. Мою идею урока участники конкурса сочли интересной, возможно, они будут применять этот опыт на практике. Впервые участвую в таком конкурсе, почерпнула для себя много новой и полезной информации. Считаю, что такие мероприятия позволяют обмениваться инновационным опытом и повышать педагогическое мастерство.

Конкурсные задания оценивали преподаватели Восточно-Казахстанского технического университета имени Д. Серикбаева, методисты колледжей, а также работники производства.

Обладателем Гран-при Республиканского конкурса профессионального мастерства среди педагогов организаций ТиПО по инженерной отрасли стала Альмира Небытова из Рудненского политехнического колледжа. Первое место завоевал Нурдаулет Жумасейтов из Карагандинского машиностроительного колледжа, второе – Лиза Елеуова из Актюбинского колледжа промышленных технологий, третье досталось Ивану Бондаренко из Высшего технического колледжа Щучинска.

Организаторы также наградили педагогов по номинациям. Инженером-новатором признана Жамила Иманкулова из Экибастузского горно-технического колледжа имени

К. Пшенбаева, Smart-инженером – Николай Поляков из Высшего технического колледжа Кокшетау. Номинацию «Креативный инженер» получили сразу три педагога: Ерлан Жексембеков из Карагандинского технического университета имени А. Сагинова, Колледж инновационных технологий, Айжан Смагулова из Павлодарского машиностроительного колледжа и Анар Аскапова из Павлодарского колледжа технического сервиса.

Как отметили победители и призёры, конкурс – отличная возможность проверить свои способности и поделиться опытом в сфере инженерных разработок.

Татьяна Кравченко

Аяужан Утеулинова