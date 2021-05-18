Мастера татами

Завершился Кубок Азии по дзюдо среди молодёжи и юниоров памяти Бекета Махмутова.

Турнир проходил в спортивном комплексе имени Балуана Шолака в Алматы, с 14 по 16 мая. В Кубке Азии приняли участие около 200 мастеров татами из стран Азии, в том числе Казахстана, Узбекистана и Таджикистана.

Среди победителей и призёров соревнований шесть дзюдоистов из Восточно-Казахстанской области. Наши спортсмены завоевали четыре золотые и две бронзовые медали.

Первое место в весовой категории до 57 килограммов заняла Молдир Бейсенова. Также «золото» в весовой категории до 73 килограммов Казахстану принёс Серикбол Естай, а Ермахан Ануарбеков стал лучшим в весе до 90 килограммов. На высшей ступени пьедестала в весе до 70 килограммов – Роза Нысантайкызы.

Пополнила копилку команды ещё одной медалью Ажар Асхат, заняв третье место в весовой категории +70 килограммов. В весе до 63 килограммов бронзу завоевала Кристина Сотникова.

Ания Есмухамет

Фото Управления физической культуры и спорта ВКО