Маски и халаты из США

В Восточный Казахстан прибыла гуманитарная помощь из США.

На склад Управления здравоохранения ВКО из Соединенных Штатов Америки в качестве гуманитарной помощи доставлено 10 600 медицинских масок и 730 медицинских халатов.

Менеджеры проектного офиса «Шығыс – адалдық алаңы» взяли на контроль распределение поступивших средств индивидуальной защиты. По их информации, гуманитарная помощь будет доставлена в больницы и поликлиники региона.

– Как вы знаете, в целях обеспечения прозрачности при распределении лекарственных средств, поступивших в организации здравоохранения области, мониторинг осуществляется с участием сотрудников управления превенции и добропорядочности регионального департамента антикоррупционной службы и проектного офиса «Шығыс – адалдық алаңы», – сообщил представитель проектного офиса Думан Кенжегазин. – Будем продолжать эту работу.

Юрий Пааль