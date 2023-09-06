Маршрут построен

Более двух тысяч туристов из Китая, Канады, России, Нидерландов, Испании, Франции, Германии, Италии, Марокко, Швеции, Турции, США и других стран посетили в этом году уникальный туристско-информационный центр-музей в селе Улкен Нарын. А это означает, что популярность различных видов туризма, в том числе и экологического, в регионе неуклонно растёт.

Авторитетная международная организация ЮНЕСКО признаёт туризм одним из главных факторов культурного и гуманитарного развития, способствующего сохранению мира и сближению народов путём диалога между культурами.

По информации сайта комитета индустрии туризма Министерства туризма и спорта Республики Казахстан, за последние три года число экотуристов в Казахстане выросло более чем в два раза. Если в 2020 году их было 985 тысяч, то в конце 2022 года количество экотуристов составило уже два миллиона человек.

Это говорит о динамике развития и распространении культуры экотуризма в стране. Также в национальных парках республики возводятся новые объекты — визит-центры, кемпинги и глэмпинги. В них гостям предоставляют информацию о местной экосистеме и диких животных, дают сведения о маршрутах, перевалочных пунктах и так далее.

В Восточном Казахстане «топовым» для экотуристов уже традиционно является Катон-Карагайский государственный национальный природный парк.

Его сотрудники создают необходимые условия для того, чтобы интерес к этому объекту только рос – в данное время на территории парка функционируют 14 туристских троп и маршрутов.

Все они обустроены местами отдыха, смотровыми площадками, бивачными полянами, туалетами. Дополняются и обновляются аншлаги и информационные стенды по противопожарной и природоохранной тематике. Туристы при посещении парка знакомятся с картами-схемами маршрутов и могут выбрать наиболее интересный и соответствующий по сложности. На трёх языках – казахском, русском и английском – на схемах рассказывается о расположении природных и исторических объектов на территории парка.

По мнению экотуристов, которые только открывают для себя этот вид путешествий, для посещения природных парков необходима сопутствующая инфраструктура. В первую очередь, удобная транспортная логистика (трансфер), комфортные гостиницы с разной ценовой политикой, магазины продуктов и туристского снаряжения, аптека, медицинское учреждение и наличие мобильной связи и доступа в интернет.

В селе Улкен Нарын с пятого мая текущего года начал свою работу туристско-информационный центр-музей. В современном здании созданы все условия для гостей, следующих в Катон-Карагайский парк. Каждый посетитель получает информацию о достопримечательностях, объектах культуры и истории. Доброжелательные сотрудники знакомят с действующими туристскими маршрутами и экскурсиями и местами размещения в районе. Предоставляется бесплатный вай-фай, для детей предусмотрена игровая, имеется коворкинг и зона отдыха с настольными играми и книгами на любой вкус. Можно приобрести сувенирную продукцию, а если туристы затрудняются с выбором места, которое они хотят посетить, то в экспозициях трёх зон, расположенных на втором этаже здания, они могут определиться, ознакомившись с природным, культурным и историческим наследием посещаемой территории.

С момента открытия центр-музей посетили более двух тысяч туристов, в том числе гости из зарубежных стран.

Без сомнений, данное направление с каждым годом будет всё более популярным. Регион имеет большой потенциал в развитии экотуризма.

Сегодня каждый житель нашей республики и гости из других стран могут открыть для себя уникальную природу Восточного Казахстана, выбрав понравившийся туристический маршрут.

Альмира Нуртаева

Катон-Карагайский район