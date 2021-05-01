Мариф Фараджев: «В Казахстане мы дома»

В чём секрет единства народа Казахстана, знает Мариф Фараджев, руководитель азербайджанского этнокультурного объединения, созданного при Глубоковском районном Доме дружбы – Центре общественного согласия.

Более 80 лет назад Казахстан стал общим домом для депортированных из родных мест народов. Переселённые некогда этносы сегодня представляют единый народ Казахстана. Их дети и внуки живут и работают под гостеприимным шаныраком казахского народа в дружной и многонациональной семье.

Мариф Фараджев представляет пятое поколение своей семьи, для которых Казахстан стал родной землёй.

– Казахстан – моя родина, – говорит он, – здесь я родился, получил образование. У меня есть возможность работать, развивать бизнес, жить в мире и благополучии. Семья моей супруги – многонациональная: мама – русская, в роду отца есть казахи и уйгуры. Муж моей сестры тоже имеет наполовину казахские корни. В нашей большой семье на первом месте – огромное уважение друг к другу и полное взаимопонимание. Когда я был ребёнком, отец внушал мне: «В Казахстане мы дома». И я тоже буду учить своих детей гордиться нашей страной и вносить вклад в укрепление её благосостояния.

Родился Мариф Фараджев в 1989 году в Джамбульской области (ныне – Жамбылская). Несколько лет назад Фараджевы переехали в село Быструха Глубоковского района и занялись земледелием.

В 2011 году Мариф окончил Восточно-Казахстанский университет им. С. Аманжолова по специальности «Юрист». Трудовую деятельность начал в должности заместителя директора ТОО «Быструха-Астана». К слову, сельхозпредприятие регулярно участвует в различных благотворительных акциях, оказывая помощь людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию.

Мариф Фараджев несколько лет возглавлял постоянную комиссию Глубоковского районного маслихата VI созыва по вопросам правопорядка, законности, охраны прав граждан и противодействия коррупции.

Его активная жизненная позиция, умение успевать всюду, поддерживать людей в трудную минуту – пример для подрастающего поколения.

В 2009 году Мариф возглавил азербайджанское этнокультурное объединение. Он уверен, что уникальность нашей страны – в её народе.

– На протяжении многих лет, – говорит он, – представители разных этносов живут в мире и согласии, плечом к плечу созидают на благо независимого Казахстана и укрепляют общенациональное единство и согласие. У нас, в Казахстане, все этносы равны и всем им предоставлены одинаковые возможности, в том числе и в вопросах сохранения культуры, традиций и обычаев. И всё это подкреплено главным желанием – жить в мирном государстве, наполненном гармонией и благополучием. В этом и кроется главный секрет межэтнической консолидации.

Бахыт Сарсембаева

Из личного архива Марифа Фараджева

Глубоковский район