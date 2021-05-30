Малыш с большим сердцем

Мальчик из Зайсанского района копит деньги, чтобы передать их нуждающимся.

Ученик второго класса школы-интерната им. М. Дауленова города Зайсана Алпамыс Сабырбаев совместно с волонтёрами оказывает помощь детям с особыми потребностями.

Даже в школе, в свободное от уроков время, он прорабатывает все варианты предстоящих благотворительных мероприятий. Потом советуется со своей семьёй и вместе с волонтёрами совершает добрые дела. Например, деньги, которые даёт ему мама на мелкие расходы и сладости, он намеренно тратит экономно, чтобы собрать их для своих подопечных. Совсем недавно свою путевку в летний оздоровительный лагерь он передал ребёнку из малообеспеченной семьи.

– То, что растёт такой отзывчивый ребёнок с большим сердцем, во многом заслуга его мамы и школьных педагогов, – считают в акимате района. – Желаем Алпамысу крепкого здоровья, счастья и благополучия.

Ерик Абитов

Зайсанский район