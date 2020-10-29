Магическая сила камней 

Шынар Сеилгазина из Усть-Каменогорска на протяжении нескольких лет занимается созданием изделий из натуральных камней.

К рукоделию Шынар пришла не сразу. Прежде окончила бакалавриат по специальности «Металлургия», стала магистром экологии и поработала лаборантом в ТОО «Казцинк». Также она успела заняться индивидуальным предпринимательством и получила новый опыт в областной специализированной школе-лицее для детей, одарённых в области математики, физики, информатики.

Настоящий творческий прорыв в жизни девушки пришёлся на её декретный отпуск. Именно в этот период она начала активно оттачивать свои навыки. Первым шагом на пути становления мастерицы стал неожиданный случай.

– В 2015 году, когда я была в Алматы, сестра подарила мне браслет из натуральных камней. Презент очень понравился. Настолько, что по приезде домой купила ещё пару штук, – поделилась Шынар Сеилгазина. – Потом поняла, что и сама могу сделать такие украшения. Нашла необходимую фурнитуру, собрала свои первые браслеты. Их у меня сразу раскупили знакомые.

Сейчас рукодельница вместе с мужем занимается воспитанием сына и продолжает развивать своё пока ещё небольшое дело. С помощью страниц в Instagram и «ВКонтакте» она нашла поклонников своего творчества. Заказы поступают ежедневно, уникальные изделия разлетаются по Казахстану и другим странам. В общем, спрос на ручные изделия по-прежнему высок.

– Могу выполнить любое пожелание заказчика, даже если никогда не делала подобного. В основном создаю чётки, булавки от сглаза, браслеты, красные нити, ободки, различные украшения для волос, наборы для проведения обрядов қырқынан шығару и тұсау кесу, – сказала мастерица. – Мне нравится абсолютно всё, главное, чтобы под рукой был нужный материал. Handmade для меня – это способ успокоиться и уединиться.

Изюминка работ Шынар в том, что чаще всего она использует натуральные камни. Девушка подошла к делу с полной серьёзностью и посвятила почти шесть лет изучению их разновидностей и свойств. Героиня нашей статьи уверяет, у каждого из камней есть своя энергетика, все они уникальны.

– Мой любимый камень – агат. Он универсальный, подходит всем знакам зодиака. У него много положительных свойств, – подчеркнула умелица. – Это один из самых распространённых камней на нашей планете. Издревле из агатов изготавливали амулеты. Считалось, что они навевают приятные сны и добрые мысли своему владельцу. Также детям надевали такие обереги, чтобы защитить их от страха.

По сей день этот самоцвет пользуется большой популярностью. Модницам непременно понравятся украшения, сделанные из него. Агат не только украсит наряд, но и придаст своему хозяину уверенность в себе, защитит его от отрицательной энергии и даже сможет вылечить от определённых болезней. При этом обращаться с ним следует весьма аккуратно. Нужно мыть камень под струёй проточной воды, это поможет очистить его от загрязнений и накопившейся негативной энергетики.

Не менее интересен многим будет лазурит. Этот минерал также олицетворяет чистоту помыслов и искренность. Поэтому ему по силам уберечь человека от какого-либо негативного воздействия. Он не обделён и лечебными свойствами. Лазурит используют при гипертонии, неврозе, бессоннице, нервных расстройствах, радикулите и бронхиальной астме.

Удачу своему владельцу приносит нефрит. Лучше всего он помогает людям с сильным характером и склонным к самосовершенствованию. Особенно он подойдёт тем, кто готов начать жизнь с чистого листа. Нефрит хороший помощник при бессоннице, депрессии и мигрени. Также он нормализует давление, способен избавить беременных от родовых болей.

– Особой сакральной силой наделён гематит. Он считается поистине мужским камнем, не зря его выбирают для изготовления чёток. Гематит – символ стабильности, защиты и гармонии. Этот минерал улучшает внимание и память, укрепляет силу воли, оберегает от вспышек гнева и необдуманных решений, – рассказала Шынар Сеилгазина.

Оказалось, и у этого камня есть своя целительная сила. Он помогает вырабатывать красные кровяные тельца, а также способствует укреплению стенок сосудов, насыщению тканей кислородом и многому другому. Пользу минерала могут ощутить люди с диагнозами анемия, вегетососудистая дистония, нарушение кровообращения и т. д.

Шунгит – уникальный лечебный камень, обладающий оздоровительными свойствами. Из него можно сделать бусы, браслеты и разные талисманы, а также шунгитовые подушки, одеяла, шапки, косметические средства. Стоит отметить, с помощью шунгитовых аппликаций и шунгитовой воды эффективно лечат сахарный диабет, заболевания сердечно-сосудистой системы, желудочно-кишечного тракта, психические расстройства, кожные заболевания.

Отдельная история связана с бусинами Дзи, которые также пользуются спросом среди целевой аудитории нашей героини. Видов этих бусин множество. Среди них есть одноглазая Дзи, которая является символом раскрытия личного потенциала, индивидуальности, повышает интеллект и способность творчески мыслить. Считается, что учащимся она помогает достичь хороших показателей в учёбе, а работающим людям – идти вверх по карьерной лестнице.

Двуглазая бусина Дзи – один из сильнейших талисманов любви. Она окажет существенную поддержку в укреплении семейных отношений, усилении любовных связей. Трёхглазая Дзи приносит удачу в трёх сферах жизни – финансы, семья и здоровье. Убрать препятствия на своём пути и справиться с отрицательной энергией поможет четырёхглазая Дзи.

Мощнейший тибетский талисман – Дзи с 21 глазом. Больше всего эта бусина подходит лидерам. Она может обеспечить плавное достижение успеха во всех начинаниях. Часто заказы поступают и на браслеты с денежным крючком Дзи. На этой бусине изображён крючок. Нужен он для того, чтобы ловить счастье, богатство и процветание.

Арсенал у рукодельницы большой, всё это разнообразие камней нужно для создания необыкновенных украшений. К слову, мы перечислили лишь малую часть материалов, которые используются в её работах.

– Всегда говорю, изделие ручной работы не появляется из ничего – это плод большого труда, со своей судьбой, – подытожила она.

После декретного отпуска Шынар планирует и дальше заниматься тем, что дарит ей душевное тепло и равновесие – рукоделием. А её главная мечта, как и у многих самобытных мастериц, – создать собственный бренд украшений.

Гульжан Естаева