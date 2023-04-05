Лыжные традиции Тоскаина

В село Тоскаин Курчумского района весна приходит поздно, снег лежит дольше, стоят холода и бывает возможность продлить сезон. Не так давно там прошёл 25-й Саткеневский турнир по лыжным гонкам среди школьников и взрослых.

Его организатором выступил коллектив школы, в котором многие годы проработал известный педагог, учитель физкультуры Бауыржан Саткенев. Он родился в начале марта 1960 года в селе Тоскаин (прежде Бобровка) и нынче ему исполнилось бы 73 года.

Период с 1 по 10 классы пришёлся на учёбу в Бобровской средней школе. Затем его образование продолжилось в Усть-Каменогорском педагогическом институте на факультете физического воспитания. Далее молодой специалист с дипломом вернулся в родное село, чтобы работать и обучать местных детей. В истории школы он являлся первым учителем физкультуры с высшим образованием, а также истинным энтузиастом своего любимого дела.

После уроков сверх обычного расписания ищущий педагог много личного времени проводил с учениками на тренировках, организовал в школе спортивные секции по волейболу, баскетболу, вольной борьбе и лыжам. В них активно занимались около 90 процентов учащихся. Кроме того, Бауыржан Саткенев тренировал сельскую молодёжь, вывозил местных спортсменов для участия в районных и областных соревнованиях по различным видам спорта.

Сегодня в списке известных тоскаинских спортсменов есть много лыжников, легкоатлетов, призёров по вольной, казахской и греко-римской борьбе, дзюдо и самбо, а также гиревому спорту. Команда местной школы не раз побеждала в первенствах по футболу, в других игровых видах спорта. На турнир по лыжам в честь талантливого педагога и тренера до сих пор по традиции приезжают участники из других сёл, районов Восточного Казахстана.

Напомним, идея проведения турнира зародилась в 1998 году. Инициаторами тогда выступили Бобровский сельский акимат в лице прежнего акима Асымхана Хамитова и Бобровская средняя школа во главе с директором Бикан Булькубаевой и физруком Сериком Садыковым. Их поддержали коллеги и земляки, несмотря на трудности 90-х годов, связанные с приездом, приёмом, размещением участников, созданием призового фонда. Дороги задувало так, что подвозить лыжников приходилось порой дедовским способом на конных санях.

– Мы, тоскаинцы, всегда очень рады видеть всех вас на нашей лыжной трассе, – сказал директор Тоскаинской средней школы Жарас Ильясов. – Приятно отметить, что география участников постоянно расширяется. Если раньше это был турнир среди представителей трёх ближайших аулов, то теперь к нам приезжают лыжники из шести сёл Курчумского района и есть даже спортсмены из Усть-Каменогорска. Мы желаем всем участникам лыжных забегов высоких результатов. Да здравствует спорт!

С приветствием обратились к участникам лыжного турнира аким Тоскаинского сельского округа Алиджан Беткенбаев, ветеран-педагог Бахытбек Туратауов. В свою очередь выразили признательность организаторам и участникам соревнований дочери Бауыржана Саткенева – Айман и Айжан. Они специально приехали в родное село из Алматы почтить вместе с земляками память отца.

Затем на окраине села, где проложены две лыжные трассы, вышли на старт юные лыжники из Тоскаина, Акжайляу, Урунхайки, Маркаколя, Курчума, Ушбулака, Бірліка, среди взрослых участников были представители Усть-Каменогорска. Для каждой возрастной группы были, соответственно, определены разные лыжные дистанции.

На километровой дистанции среди мальчиков 9–10-летней возрастной группы первым финишировал тоскаинец Габит Жаркын, вторым – урунхаец Никита Гришин и третьим – тоскаинец Ануар Рауанулы. Среди девочек этой возрастной группы на километровом круге первой финишировала Диана Акпердинова из Акжайляу, второй – Инкар Испаева из Тоскаина, третьей – Айнара Арманкызы из Ушбулака.

Состоялись лыжные гонки на дистанциях полтора, 2, 3, 5 и 10 км среди всех возрастных групп, и в каждой из них определены победители. Самым техничным лыжником признан восьмиклассник из села Урунхайки Никита Мицкий. Всем участникам вручены грамоты и памятные призы. Эстафету следующего лыжного турнира и светлой памяти замечательного тренера и человека в будущем году принимают педагоги и ученики школы из прибрежного села у озера Маркаколь – Урунхайки.

Габдулл Маутканов

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Курчумский район