Лыжные победы

В канун 30-летия Независимости Казахстана в Павлодаре прошёл чемпионат страны по лыжным гонкам среди юношей и девушек. Сборная Восточно-Казахстанской области завершила соревнования с достойными результатами.

Чемпионат республики по лыжным гонкам проходил в течение пяти дней. Восточный Казахстан достойно представили лыжники из Шемонаихинского района – Наталья Ларионова, Виолетта Митропольская, Игорь Феденёв, Илья Данилкин. По итогам соревнований Наталья Ларионова завоевала две золотые медали в гонке классическим стилем на 3 километра и спринте на 1,1 километра, а также взяла второе место в коньковом забеге. Виолетта Митропольская завоевала бронзовую медаль в спринте.

– Сейчас Виолетте 15 лет, а Наталье – 14. Спортсменки выполнили нормативы кандидатов в мастера спорта. Занимаются у нас с первого класса, – рассказывает тренер девушек Владимир Захарченко. – Они очень старательные, добросовестно и ответственно подходят к тренировкам. Мы постоянно участвуем в различных соревнованиях городского и областного уровня, занимаем призовые места. Планируем тренироваться дальше, достигать новых результатов, чтобы потом попасть в национальную сборную. Отдельное спасибо хочется сказать нашему спонсору Сергею Глушкову, который поддерживает спортсменов.

Как рассказала Наталья Ларионова, её заветная мечта – принять участие в чемпионате мира по лыжным гонкам.

– В общей сложности я занимаюсь лыжным спортом уже 7 лет. Всё началось как хобби. А теперь не представляю себя без этого спорта. К чемпионату Казахстана мы готовились с лета. Мечтаю защищать честь страны на мировом чемпионате, – поделилась спортсменка.

Дарья Антон

Фото ОВП Шемонаихинского района