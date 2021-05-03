Любовь до Аксуата довела

Зоя Ивановна Исабаева проживает в селе Курчум с 1975 года, но немногие знают, что родом она из далёкой Астрахани. Привела русскую девушку сюда любовь: её избранником оказался парень-казах, уроженец рыбацкого Аксуата, что находится на берегу озера Зайсан. Впрочем, обо всем по порядку.

Зоя Ивановна рассказала, что была единственным ребёнком в семье и благополучно проживала с родителями в родном городе, не подозревая о грядущих крутых поворотах судьбы. После окончания школы выбрала специальность в технологическом институте в далёком Семипалатинске (ныне Семей). Чтобы мечта исполнилась, собрала чемодан и оправилась в незнакомый город.

В институт поступила. Её будущий избранник Бекен Исабаев также был студентом этого вуза. Дальше все развивалось по классическому сценарию: первая встреча, рождение взаимных чувств и, наконец, решение соединить свои судьбы. Между Астраханью на берегу величавой реки Волги и затерянным на побережье озера Зайсан селом Аксуат пролёг невидимый мост. После окончания института Бекен и Зоя приехали в Курчум.

Он устроился работать на маслозавод и долгие годы трудился на этом предприятии. Она начала свою трудовую деятельность на местной почте, потом перешла в организацию «Райавтодор».

– После получения второго, финансового образования в течение 16 лет служила в государственном банке, – рассказала Зоя Ивановна. – Уже после выхода на пенсию работала в частной фирме.

На вопрос о том, как складывались отношения в семье с учётом того, что эти два человека имеют разную этническую принадлежность, формировались в отличающихся социальных средах, Зоя Ивановна ответила, что проблем не возникло. В доме звучали казахский и русский языки, всегда царило уважение друг к другу. Тепло встретили русскую невестку родственники мужа с рыбацкого побережья. Её открытый, доброжелательный характер, уважение к людям разных национальностей всегда помогали найти общий язык. К сожалению, четыре года назад не стало её верного супруга – Бекена.

– В мае исполнится 50 лет со времени создания нашего союза, – говорит Зоя Ивановна.

Супруги вырастили двух дочерей. Обе они получили высшее образование, стали профессионалами своего дела. Теперь старшая дочь живёт в Нур-Султане, вторая – в Караганде. Они подарили замечательных внуков и правнуков. Один из внуков и его семья проживают вместе с бабушкой. Вот такая человеческая судьба, которая ещё раз свидетельствует о ценностях межэтнического согласия в нашей стране.

Курчумский район стал местом депортации самых разных народов. Как свидетельствуют исторические данные, людей привозили на пароходах на пристань Камышинка, что действовала на берегу Иртыша. Измождённых дальней дорогой, порой больных людей выгружали на берег. Здесь их встречало местное население, кормило, делилось кровом, помогало обустроиться на новом месте. Об этом в районе не забывали никогда. В настоящее время здесь проживают представители около 15 разных этносов.

Рысбек Жантыкеев

Фото из семейного архива

Курчумский район