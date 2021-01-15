Происшествия

Лёгкая добыча 

15.01.2021
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Угрожая физической расправой, преступник похитил у пенсионерки сотовый телефон. 

По информации пресс-службы Департамента полиции Восточно-Казахстанской области, инцидент произошёл в Шемонаихинском районе. 

В районный отдел полиции обратилась 60-летняя женщина. Она сообщила, что её ограбили в собственной квартире – знакомый силой забрал у пенсионерки мобильный телефон. 

В результате проводимых оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали жителя Шемонаихи. Выяснилось, что ранее он уже был судим за аналогичные преступления. Подозреваемый признался в содеянном. 

Сейчас в отношении мужчины проводится досудебное расследование по статье 191 части 2 Уголовного кодекса Республики Казахстан. Злоумышленнику грозит ограничение свободы на срок от трёх до семи лет либо лишение свободы на тот же срок, с конфискацией имущества. 

Подготовила Татьяна Кравченко 

Фото из открытых источников 

 

15.01.2021
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