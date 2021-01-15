Лёгкая добыча 

Угрожая физической расправой, преступник похитил у пенсионерки сотовый телефон.

По информации пресс-службы Департамента полиции Восточно-Казахстанской области, инцидент произошёл в Шемонаихинском районе.

В районный отдел полиции обратилась 60-летняя женщина. Она сообщила, что её ограбили в собственной квартире – знакомый силой забрал у пенсионерки мобильный телефон.

В результате проводимых оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали жителя Шемонаихи. Выяснилось, что ранее он уже был судим за аналогичные преступления. Подозреваемый признался в содеянном.

Сейчас в отношении мужчины проводится досудебное расследование по статье 191 части 2 Уголовного кодекса Республики Казахстан. Злоумышленнику грозит ограничение свободы на срок от трёх до семи лет либо лишение свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

Подготовила Татьяна Кравченко

Фото из открытых источников