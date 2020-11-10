В рамках программы «Рухани жаңғыру» и подпроекта «Ұстаз өзгерістер елшісі» в регионе прошёл областной конкурс «Лучший сельский учитель – 2020».

Как рассказали в региональном центре «Шығыс», сначала отделы образования провели районные и городские отборочные туры. На областной этап конкурса прошли 17 педагогов из малокомплектных школ Абайского, Аягозского, Бескарагайского, Бородулихинского, Глубоковского, Жарминского, Зайсанского, Катон-Карагайского, Курчумского, Кокпектинского, Урджарского, Уланского, Тарбагатайского районов, района Алтай и городов Усть-Каменогорск, Семей и Риддер.

– С прошлого года мы проводим конкурс «Лучший сельский учитель». До этого с 2017 года для учителей из малокомплектных школ проводили конкурс на лучший урок. Для преподавателей участие в таких мероприятиях, безусловно, это мотивация к дальнейшему профессиональному росту. Они не только обмениваются опытом работы с другими педагогами, но и повышают престиж профессии, статус учителя в обществе, – говорит руководитель регионального центра «Шығыс» Мунлыхан Асанова.

В первом туре конкурса «Я успешный учитель» участники защищали презентации собственного педагогического опыта, а во втором туре продемонстрировали видеоуроки на тему «Лучший урок в малокомплектной школе» в совмещённом классе.

По решению жюри первое место заняла учитель химии и биологии Ундрусской средней школы Бескарагайского района Кулимхан Айтбуланова. Почётное второе место заняли два преподавателя – учитель химии и биологии Чапаевской средней школы района Алтай Наталья Каблукова и учитель казахского языка и литературы Енбекской средней школы имени С. Тукибаева Катон-Карагайского района Меруерт Князбаева. Третье место заняли три педагога – учитель математики Карабуйратской средней школы-сада Урджарского района Жанылхан Исаджанова, учитель начальных классов средней школы имени С. Аманжолова Уланского района Айжан Аришева и учитель казахского языка и литературы средней школы имени А. С. Пушкина Кокпектинского района Айнур Асхар.

Кроме того, пять преподавателей стали лучшими в отдельных номинациях. «Учителем-новатором» стала преподаватель информатики общеобразовательной школы имени Т. Есимжанова Аягозского района Айнур Смагулова. Учитель самопознания основной средней школы села Бутаково города Риддера Иван Кадыров победил в номинации «Квалифицированный педагог». Лучшим «Учителем-мыслителем» названа преподаватель казахского языка и литературы Монукойской основной средней школы Курчумского района Фарида Конакова. В номинации «Профессиональный учитель» награждена учитель математики средней школы имени С. Бекбосынова Абайского района Үмітқан Шаянбай. Учитель казахского языка и литературы средней школы имени М. Габдуллина Глубоковского района Ляйля Жамаганова стала лучшей в номинации «Творческий учитель».

– Я работаю преподавателем уже 32 года. И несмотря на то, что подготовка к конкурсам занимает много времени, я люблю пробовать свои силы. Это яркие события, которые остаются в памяти навсегда. Я очень рада победе. Самая главная награда – это уверенность в собственных силах и новый опыт. В прошлом году я также была одной из победительниц конкурса «Лучший педагог – 2019», – поделилась преподаватель химии и биологии Ундрусской средней школы Бескарагайского района КулимханАйтбуланова, ставшая лучшим сельским учителем в этом году.

Дарья Антон