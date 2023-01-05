Вести из районов

Лучшие работники

05.01.2023
787

В Курчумском районе по итогам года поощрили лучших работников.

В канун нового года в Курчумском районе состоялось праздничное мероприятие, посвящённое подведению итогов года.

Аким Курчумского района Алмат Акышев наградил 14 земляков в номинации «Жыл үздігі» («Лучший работник года»).

Как было отмечено, эти люди плодотворно трудились в разных сферах, проявили высокий уровень профессионализма в оказании качественных услуг населению и достигли высоких результатов в работе.

Марк Касымов

Курчумский район

05.01.2023
787

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