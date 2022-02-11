Лучшие ораторы

Команда дебатёров из Бескарагайского района показала достойные результаты во время областного этапа дебатного турнира «Ұшқыр ой алаңы», который прошёл в онлайн-формате.

Как сообщает отдел образования Бескарагайского района, в областном этапе республиканского дебатного турнира приняли участие 39 команд-победителей городских и районных этапов, в состав которых вошли 78 лучших учащихся 8–11 классов.

В составе команды Бескарагайского района – ораторы ИПК казахской лиги дебатов Дильназ Дулаткызы и Нурай Муратбекова и их коллеги по русской лиге – ораторы ИДК Алишер Сейтен и Тогжан Нурканова. Ребята – учащиеся сельских средних школ Бескарагайского района. В казахской лиге лучшим спикером стала Дильназ Дулаткызы (Сосновская средняя школа), а в русской – Тогжан Нурканова (Борасинская школа-сад).

Напомним, дебатные турниры среди школьников формируют у подростков навыки ораторского искусства, развивают интеллектуальные и творческие способности, а также развивают исследовательские и коммуникативные навыки.

Екатерина Гуляева

Бескарагайский район