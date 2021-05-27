Лучшие из лучших

У сборной Казахстана – две победы и одно поражение на чемпионате мира по хоккею.

В Риге (Латвия) проходит чемпионат мира по хоккею с шайбой. У сборной Казахстана (группа В) – две победы и одно поражение, пока команда расположилась на пятом месте и выбыла из зоны плей-офф.

От усть-каменогорского хоккея в составе сборной сражаются семь человек – четыре игрока «Торпедо»: вратарь Андрей Шутов, нападающие Артём Лихотников, Александр Шин и Кирилл Савицкий. Помимо них, нашу хоккейную школу представляют нападающие Роман Старченко, Аркадий Шестаков и Алихан Асетов.

В первом матче в рамках группового раунда наша сборная по буллитам обыграла Латвию (2:3 Б). Автором победного гола стал воспитанник усть-каменогорской школы хоккея Евгений Рымарев, выступающий за ХК «Югра». Помимо него, в дебютном матче отметился Александр Шин – в конце второго периода он сравнял счёт, забив первый гол команды.

Во второй игре группового этапа сборная Казахстана в серии буллитов сенсационно и впервые в истории обыграла Финляндию (2:1 Б). Отметим, что Финляндия – действующий чемпион мира.

К сожалению, в третьем матче наши хоккеисты всухую проиграли команде США, пропустив три безответные шайбы. Отметим, что игрокам сборной Казахстана всё же удалось вскрыть оборону соперника, но после видеопросмотра шайбу не засчитали.

– Играть против такой команды, как США, это большой опыт для нас. В каких-то моментах мы не успевали, не было плотности. Очень много позволяли сопернику передвигаться по своей зоне. В этой игре у нашей команды были хорошие моменты. Было несколько голевых, которые могли реализовать, – отметил после поражения главный тренер сборной Казахстана Юрий Михайлис. – Ребята смотрят, как надо играть, учатся. Для многих из них это первый чемпионат мира на таком уровне. Соперник преподал нам урок – хорошее движение, качественные передачи. Будем исправляться, настраивать команду. Но у ребят хорошее настроение.

Так как чемпионат мира проходит в «пузыре», команды играют при пустых трибунах, и не онлайн-зрителями являются только представители СМИ. В офлайне у нашей сборной один болельщик – пресс-секретарь ХК «Торпедо» Ернур Саудегеров.

– Конечно, впечатления от игр просто супер, тем более выиграли у двух серьёзных соперников. Так как болельщиков нет, мне приходится «отдуваться» за всех, можно сказать, за всю страну. Торпедовцы молодцы, Александр Шин забил первую шайбу на чемпионате мира, он пять лет не играл, явно соскучился. Кирилл Савицкий тоже неплохо играет во втором звене, – поделился Ернур Саудегеров. – Конечно, чемпионат такого уровня без присутствия на трибунах болельщиков это немного не то, к тому же много ограничений, нет атрибутики. Но всё же, самое главное – это хоккей.

Это 84-й по счёту чемпионат мира по хоккею, в нём принимают участие шестнадцать команд, Азию представляет только Казахстан. Впереди у сборной – игры против Германии, Канады, Италии и Норвегии.

Дмитрий Одинцов

Фото из открытых источников