Лучшие из лучших 

Восточноказахстанцы могут принять участие в международном конкурсе «Волонтёр года».

По инициативе Президента РК Касым-Жомарта Токаева учреждена международная премия «Волонтёр года». Министерство информации и общественного развития РК в рамках реализации Года волонтёра запускает конкурс на соискание этой премии.

По информации МИОР РК, международная премия направлена на поощрение волонтёров и группы волонтёров, отечественных и международных волонтёрских организаций, внёсших вклад в решение социальных и общественно полезных задач.

В конкурсе могут принять участие претенденты со всего мира. Для этого необходимо подать заявку и заполнить данные по волонтёрской деятельности на интернет-платформе qazvolunteer.kz. Приём заявок стартует с 09.00 26 октября 2020 года и продолжится до 09.00 15 ноября 2020 года.

Конкурс пройдёт в два этапа. В рамках первого состоится открытое онлайн-голосование на интернет-платформе qazvolunteer.kz, в рамках второго этапа участники, набравшие наибольшее количество голосов, будут оцениваться конкурсной комиссией.

В итоге победителями будут признаны по три претендента в каждой из следующих номинаций: «Лучшая волонтёрская организация», «Лидер корпоративного волонтёрства», «За участие в борьбе с коронавирусной инфекцией», «Лидеры целей устойчивого развития», «Лучший социальный помощник», «За активное участие в ликвидации чрезвычайных ситуаций», «За активное участие в поиске пропавших без вести людей», «За активное участие в оказании помощи жертвам правонарушений», «За активное участие в развитии здравоохранения», «За активное участие в пропаганде здорового образа жизни», «За вклад в популяризацию знаний», «За вклад в сохранение и защиту окружающей среды», «За вклад в укрепление мира, дружбы и согласия», «За вклад в сохранение и развитие историко-культурного наследия», «За вклад в решение вопросов зоозащиты», «За вклад в решение социальных задач».

Правила присуждения международной премии «Волонтёр года» размещены на интернет-ресурсах Министерства информации и общественного развития РК.

Дарья Антон