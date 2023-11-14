Лучшая тысяча педагогов

Министр просвещения Республики Казахстан Гани Бейсембаев рассказал о старте проекта «1000 лидеров изменений в образовании».

По поручению Главы государства в Казахстане, по примеру Президентского молодёжного кадрового резерва, создаётся республиканский кадровый резерв «1000 лидеров изменений в образовании» из числа лучших педагогов страны.

Об этом сообщил министр просвещения Гани Бейсембаев, побывавший с рабочей поездкой в Восточно-Казахстанской области.

Он отметил, что одной из приоритетных задач министерства остаётся обеспечение организаций образования высококвалифицированными кадрами и улучшение менеджмента в системе образования.

– Первым руководителем любого образовательного учреждения должен быть разносторонне развитый человек. Мы ищем настоящих лидеров. С этой целью в пилотном режиме запустили проект «1000 лидеров изменений в образовании». В нём сейчас участвуют 275 педагогов. Мы открываем путь к тому, чтобы квалифицированный специалист стал руководителем без каких-либо затруднений, – сказал министр.

Гани Бейсембаев также подчеркнул, что разделяет мнение о том, что руководитель любого образовательного учреждения не должен работать на одном месте более пяти лет.

Также министр просвещения встретился с лучшими учениками Восточно-Казахстанской области. Он рассказал школьникам, насколько важно получить хорошее образование и затем трудиться на благо страны.

– Со стороны государства прилагаются все усилия, чтобы молодое поколение росло конкурентоспособным. Мы работаем на ваше будущее, поэтому вы тоже должны стремиться к высоким результатам, – сказал Гани Бейсембаев.

Ребята рассказали главному учителю страны о школе, в которой учатся, поделились с ним своими планами и мечтами.

Министр похвалил школьников за старания и пожелал им успехов на пути к знаниям.

Оразай Женис