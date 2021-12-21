Молодые спортсмены из Жарминского района оспорили звание «Лучшая ракетка» в настольном теннисе.

Первенство района по настольному теннису среди юношей и девушек состоялось в честь 30-летия Независимости РК. За право называться «лучшей ракеткой» поборолись 118 учащихся, представлявших 18 школ.

По итогам соревнований среди девушек 2004 года рождения первое место заняла Елена Акуленко из средней школы имени П. Карелина, среди юношей этого же года рождения – Алижан Кадесов из средней школы им. Д. Калматаева.

Среди девушек 2009 года рождения и моложе победителем стала Ардак Несипхан из школы села Конырбиик, среди юношей – Омаров Бакытжан из Салкынтобинской основной школы.

Победители и призёры награждены грамотами и призами акима Жарминского района.

Аида Жумекенова

Фото акимата Жарминского района

Жарминский район