«Лоскутное одеяло» бахчевой долины

На дворе сезон изобилия даров, выращенных в поле тружениками земли. Арбузно-дынные развалы на рынках – обязательный и главный атрибут последних летних недель. Как и раньше, свою весомую лепту в обеспечение жителей Восточного Казахстана сладкими плодами вносят бахчеводы Курчумского района.

В 2021 году площадь, занятая бахчевыми культурами, в районе составляет порядка 1020 гектаров. Чтобы узнать, каким выдался для людей, трудящихся на этих гектарах, нынешний сложный по синоптическим условиям полевой сезон, мы побывали в Калгутинском сельском округе. Он является бахчевой житницей на протяжении многих лет, хотя и самый маловодный в районе. Сладкие полосатые ягоды растут в просторной Акчийской долине. С высоты птичьего полёта она может показаться огромным «лоскутным одеялом». Серое полотно украшено зелёными «лоскутками» – бахчевыми полями, оазисами на выжженной солнцем земле.

По информации акима Калгутинского сельского округа Ельжана Мухтарханова, в этом году на территории округа возделываются 80 гектаров бахчевых культур. Опытным земледельцем, можно сказать, патриархом бахчеводства в этом краю является Акылбек Калижанов. Небезынтересна история его прихода в профессию.

Собеседник рассказал, что родился и вырос в селе Акчий, где проживает и ныне. В пору его детства и молодости практически все взрослые жители села были заняты в овцеводстве. Не были исключением и родители Акылбека. Поэтому, окончив школу и отслужив в армии, он пошёл по стопам своего отца. С супругой Сагат водил отары по местным степным просторам. Семейная пара трудилась не покладая рук, невзирая на трудности, сохраняла и преумножала доверенное поголовье овец, и результаты не заставили себя ждать.

Спустя четыре года Акылбек Калижанов стал чемпионом района среди коллег-чабанов. Этот статус в ту пору обязывал подключаться к общественным делам. Поэтому молодой чабан стал депутатом районного уровня. Так бы и шла в гору его карьера в исконном ремесле, но в 90-е годы прошлого века совхоз, в котором трудился наш герой, был расформирован и все его работники оказались в «свободном плавании». Наступило время растерянности, пересмотра былых ориентиров.

– Примерно год я, как и все мои односельчане, переживал о былом хозяйстве, – вспоминает Акылбек Калижанов. – Но мне надо было кормить семью, на долгие раздумья не было времени. Поэтому уже следующей весной я вышел в поле. Вспахал его и высадил в землю свои первые арбузные семена. Всё лето прошло в трудах и вознаградило неплохим доходом. Моему примеру последовали односельчане.

По словам собеседника, теперь невозможно себе представить работу на бахчевом либо овощном поле без плёнки, но работать с ней научился не сразу. Так сложилось, что в округе он стал и в этом деле первым. Сейчас бывший потомственный чабан является отличным земледельцем, знающим до тонкостей все секреты своего нынешнего ремесла. За его плечами почти 30 лет работы на бахчевом поле.

– Опытом делюсь со всеми земляками, – говорит он. – Можно сказать, что моими учениками являются почти все нынешние акчийцы, ведь в настоящее время арбузами и дынями занимается почти каждая семья. Весной, в пору высева семян, выходят в поле целыми семьями, так что свободных людей не остается. У нас не бывает наёмных работников, стараемся обходиться силами родственников.

Велик опыт земледельца, но даже его нынешняя засуха поставила в трудное положение. Дело в том, что вся долина питается летом от небольшой речки Калгутинки. Её воды едва хватало на полив и в более благополучные годы, а нынче арыки оказались сухими… Бахчевое поле Калижанова раскинулось на три гектара, которые нельзя оставлять без полива ни на день. В общем, сезон мог стать самым провальным и разорительным для фермера. Казалось, ситуация безвыходная, но после мучительных поисков решения проблемы его осенило.

Вспомнил, что много раз видел в долине брошенную глубинную скважину, оставшуюся ещё с советских времен. Немедленно отправился к ней и исследовал. Затем съездил домой за инструментом – болгаркой и арканом. Срезал металлическую заглушку трубы, сбросил аркан с грузом вниз, чтобы узнать, возможно ли достичь воды. Когда вынул аркан обратно, то выяснилось, что она находится близко и толщина водного пласта составляет 7 метров. Поэтому фермер обзавёлся новым техническим оснащением – насосами для забора воды из скважины, движками, работающими на бензине, и шлангами. Кроме того, по целине был проложен арык, связавший со скважиной бахчевое поле. Его длина составила примерно один километр.

Как говорят бахчеводы, такой полив осуществляется каждый день. На заправку движков уходит по 30 литров бензина. Таким образом, расходы на получение урожая возросли, но иного пути, чтобы спасти его, не было. С другой стороны, напасть в виде засухи помогла открыть глаза на скрытый ранее водный резерв.

– По имеющейся у нас информации, исследования на предмет наличия подземных водных запасов в округе делались очень давно, – говорит аким сельского округа Ельжан Мухтарханов. – Стоит признать, что гидрогеология была тогда на хорошем уровне и её результатам можно доверять. Согласно проведённым исследованиям, под Акчийской долиной находится подземное озеро. Если достать воду из недр и напоить эту землю, то она станет цветущим оазисом.

Нашему герою этот ресурс уже помог: удалось вырастить хороший урожай, и сейчас семья занята его реализацией. Арбузы и дыни отправляются в соседние с Курчумским районы, в Усть-Каменогорск и другие города области. Кстати, продать выращенное с большими трудностями – задача весьма непростая. Тут важен фактор времени, опять же необходим опыт в этом вопросе.

Рядом с заслуженным бахчеводом трудится его младший сын Думан. По словам Калижанова-старшего, этот парень и станет продолжателем семейного ремесла. Самое главное – ему по душе труд в поле, на ферме. Опыт и молодой энтузиазм дополняют другу друга, и это приносит хороший результат. Пример Думана – свидетельство, что далеко не вся сельская молодежь грезит городской жизнью: есть кому в глубинке продолжить дело отцов.

…Побыв рядом с тружениками долины в самый горячий для них сезон, в очередной раз убеждаешься, что труд их достоин уважения.

Рысбек Жантыкеев

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Курчумский район