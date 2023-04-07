Безопасность на местах

Международная организация труда (МОТ) объявила 28 апреля Всемирным днём охраны труда или Всемирным днём безопасности и здоровья на рабочем месте.

Это сделано, чтобы привлечь внимание мировой общественности к тому, каким образом создание и продвижение культуры охраны труда может способствовать предотвращению травмирования и гибели на рабочем месте. Впервые этот день отметили в 2003 году.

Идея проведения Всемирного дня охраны труда берёт начало от Дня памяти погибших работников, проведённого американскими и канадскими трудящимися в 1989 году в память о людях, пострадавших и погибших на рабочем месте.

По оценкам МОТ, каждый год в мире около 2,3 миллиона человек погибают в результате несчастных случаев на рабочем месте и от профессиональных заболеваний. Из этого числа около 317 тысяч составляют несчастные случаи со смертельным исходом и около 1,7–2 миллионов смертей вызваны заболеваниями, связанными с работой.

Кроме того, ежегодно работники страдают приблизительно от 270 миллионов несчастных случаев на производстве, которые ведут к отсутствию на рабочем месте более трёх дней и от около 160 миллионов случаев болезней без смертельного исхода. В результате неадекватного обеспечения стандартов охраны труда глобальной экономике наносится ущерб в размере четырёх процентов от ВВП.

Поэтому МОТ призывает все страны отмечать Всемирный день охраны труда, чтобы предотвращать несчастные случаи и снижать вероятность заболеваний на рабочих местах во всём мире.

Каждый год Всемирный день охраны труда посвящается проблемам, стоящим перед МОТ, и проходит под разными девизами.

В 2023 году тема Всемирного дня – «Безопасная и здоровая рабочая среда – основополагающий принцип и право в сфере труда».

Эта тема объявлена не случайно – проблема формирования безопасной производственной среды была включена МОТ в перечень основополагающих принципов прав работников летом 2022 года. По этой причине в список основополагающих документов МОТ попали Конвенция №155 «О безопасности и гигиене труда» (1981) и Конвенция №187 «Об основах, содействующих безопасности и гигиене труда» (2006).

В целях принятия комплексных мер по снижению производственного травматизма, повышения эффективности государственного и внутреннего контроля за соблюдением законодательства о безопасности и охране труда действует План по обеспечению безопасных условий труда в Восточно-Казахстанской области до 2025 года.

В 2022 году на рабочих местах 102 предприятий (в 2021 г. – 69) осуществлена аттестация по условиям труда с охватом 249 (219) производственных объектов и рабочих мест с вредными условиями труда, 25 предприятий присоединились к концепции нулевого травматизма «VisionZero», на 14 предприятиях области внедрён проект «Народный контроль», где задействованы 64 человека, переведённых по состоянию здоровья на работу по контролю за безопасным ведением работ и обучению персонала безопасным приёмам труда. 10 предприятий внедрили вертикальную модель контроля от заказчика до подрядчика по обеспечению безопасных условий труда в рамках договорных отношений.

Государственные инспекторы труда провели 440 проверок, выявлено 2550 нарушений трудового законодательства, в том числе в области безопасности и охраны труда – 1315.

В результате принятых мер по итогам 12 месяцев 2022 года общий уровень производственного травматизма, по сравнению с 2021 годом, снизился на 17,2 %.

Управление государственной инспекции труда ВКО призывает всех, кто связан с охраной и безопасностью труда, – работодателей, специалистов по охране труда, преподавателей, методистов и работников учебных центров, уполномоченных по охране труда профсоюзных организаций, технических инспекторов труда, работников – принимать активное участие в обеспечении охраны труда, а также придерживаться принципов концепции нулевого травматизма «VisionZero» в ходе своей работы.

Управление государственной инспекции труда ВКО

Фото Тлеубека Шаяхмета