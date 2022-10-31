Профи кадрового дела

«Специалист с большой буквы, ас в своём деле», – именно так отзываются коллеги об инспекторе по кадрам Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Восточно-Казахстанской области Надежде Франк. Здесь она проработала свыше сорока лет.

Как успех работы любого механизма зависит от гармоничного взаимодействия всех элементов, так и эффективность работы коллектива напрямую связана с каждым сотрудником. Добросовестно выполняя свои обязанности, каждый вносит ценный вклад в общее дело. Как гласит общеизвестная фраза: «Кадры решают всё». Яркий тому пример – ежедневный труд инспектора по кадрам Надежды Франк.

…Надежда Петровна родилась в посёлке Белоусовка. Отец работал на обогатительной фабрике, мама – лаборантом в химической лаборатории. У героини повествования и мысли не возникало, что когда-нибудь она свяжет свою жизнь с кадровой службой. С детства мечтала поступить в медицинский, однако не набрала нужных балов. Потом попробовала себя в роли няни в детском саду, затем – в строительной отрасли. Однако в душе понимала, что хотелось чего-то другого…

– После замужества пошла учиться на курсы секретаря-машиниста, – рассказала Надежда Франк. – Судьба привела меня в санитарно-эпидемиологическую станцию. Работала машинисткой, секретарём, оператором множительной техники. Стала интересна специфика кадровой службы, прошла обучение и перешла в инспекторы по кадрам.

Приказы о приёме на работу, увольнении, предоставлении ежегодного отпуска, оформление больничных листов… На первый взгляд, может показаться, что работа с документами – рутинный процесс. Однако это вовсе не так. Официальная документация требует ответственности, внимательности, правовой и, конечно же, цифровой грамотности. К слову, о последнем. Надежда Франк с лёгкостью освоила все цифровые нововведения. По её словам, человек может научиться всему, главное – желание.

– Моя работа связана не с бумагами, а с людьми, – подчеркнула инспектор по кадрам. – Многие думают, что это всего лишь приказ, например, об отпуске. На самом деле от того, как он будет составлен, зависит, когда человек пойдёт в отпуск, сколько отпускных получит. То же самое и с другими документами. В нашем деле нет мелочей…

В департаменте работают 260 сотрудников, и к каждому из них Надежда Франк без труда находит подход. Секрет прост – ей нравится работать с людьми и приносить им пользу. Доказательство тому – трудовой стаж. Работе она посвятила 43 года своей жизни. Как признаётся Надежда Франк, за это время коллектив стал для неё второй семьёй – на заслуженный отдых она уходит с лёгкой ноткой грусти.

С теплом о ней отзываются и коллеги.

– Плечом к плечу мы проработали с Надеждой Петровной больше двадцати лет, – поделилась главный специалист отдела коммунальной гигиены Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Восточно-Казахстанской области Сайран Айдарбекова. – О ней можно говорить много и только хорошее. Это очень ответственный, порядочный, дисциплинированный человек. У неё никогда не бывает сбоев в работе.

Инспектор по делопроизводству Ажар Алимханова работает с Надеждой Франк всего год, однако за это короткое время они стали не только коллегами, но и подругами.

– Надежда Петровна очень многому меня научила, – отметила Ажар Алимханова. – Она отзывчивая, всегда подскажет. Для нас, молодых специалистов, она как мама, можно поделиться своими проблемами и переживаниями, она всегда поможет советом.

За долгие годы работы за высокий профессионализм и добросовестный труд Надежде Франк не раз вручали почётные грамоты и благодарственные письма. Однако самая высокая награда для неё – слова благодарности коллег, особенно молодых специалистов, для которых она стала мудрым наставником…

Татьяна Кравченко

Фото из архива Надежды Франк