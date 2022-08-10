Алло, диспетчер слушает…

Бывает, что эту фразу диспетчер пожарного депо № 9 города Усть-Каменогорска Айжан Кусаинова произносит десятки раз за смену. Именно с неё начинается отсчёт времени, в течение которого она должна выяснить место происшествия, оценить потенциальную опасность и направить на помощь специалистов.

Айжан Кусаинова хрупкая только на вид, внутри она – храбрый боец, от решительных действий которого зависит, как быстро на место происшествия прибудет помощь. Поэтому она всегда должна держать руку на пульсе.

– Пошла по стопам своего отца, – поделилась Айжан. – Он работал в службе пожаротушения Уланского района. Решила попробовать, прошла конкурс и начала стажировку. Сначала было страшно. Хорошо помню свою первую смену. Это так волнительно. Сомневалась во всём. Но через время точно поняла, что это моё. Именно здесь я могу приносить пользу людям.

У диспетчера утверждённый распорядок смены. По её словам, каждое дежурство по-своему интересное и не похожее на другое. Ежедневно она принимает сообщения о пожарах, авариях, стихийных бедствиях и направляет к месту вызова силы и средства подразделений, а потом контролирует всю ситуацию с помощью радиообмена.

Айжан отмечает, особенно сложным в её работе является то, что обратившийся нервничает и не может передать точную информацию. В этом случае диспетчер помогает человеку психологически побороть волнение.

– Звонящий должен сохранять спокойствие и говорить ясно, – отметила она. – Сообщить о происшествии, месте его возникновения, диспетчер будет задавать вопросы, нужно отвечать и, ещё раз повторюсь, сохранять спокойствие. Моя задача – оперативно направить подразделения к месту происшествия.

На службе Айжан Кусаинова уже 17 лет. Не было дня, чтобы она пожалела о своём выборе. Безусловно, это ответственная и тяжёлая работа, которая требует много сил и энергии. Однако чувство, что она помогает людям в экстренной ситуации, спасает от профессионального выгорания.

– В любой профессии свои тонкости и сложности, – подчеркнула Айжан Кусаинова. – Работа диспетчера у меня вызывает особенные чувства. Это гордость, восхищение, сочувствие к человеческому горю. Но главное, что я работаю там, где приходят на помощь в самой сложной ситуации. Считаю, диспетчер – важное звено в спасении людей. О смене профессии даже не задумывалась.

Огромная поддержка – семья, муж и сын. Когда в школе десятилетнего сына Айжан спрашивают, где работает его мама, мальчишка с гордостью отвечает: «Моя мама – диспетчер, она помогает людям».

В свободное время героиня повествования любит готовить и баловать своих родных разными кулинарными шедеврами. Одной из традиций стали путешествия всей семьёй. Айжан Кусаинова считает, что общие интересы помогают сплотиться всем членам семьи, установить взаимопонимание и лучше узнать друг друга. Она мечтает посетить как можно больше стран и открыть много нового и интересного…

Татьяна Кравченко

Фото из личного архива Айжан Кусаиновой