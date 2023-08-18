Алгоритм жизни и судьбы Бошая Китапбаева

В алматинском издательстве «Akadem kitap» в популярной серии «Өнегелі өмір», посвящённой жизни замечательных людей, вышла в свет новая книга о нашем земляке Бошае Китапбаеве.

Такие люди рождаются и живут, действительно, один раз в сто лет. В нынешнем году, точнее, 2 сентября 2023 года исполняется целый век со дня рождения Героя Социалистического Труда, фронтовика, ветерана Великой Отечественной войны, кандидата экономических наук, неутомимого общественного деятеля, автора нескольких книг в самых разных жанрах Бошая Китапбаева.

Родные и близкие постарались приурочить это важное событие к вековому юбилею знаменитого аксакала, чтобы помнили о нём, как об истинном патриоте, гражданине своей страны, талантливом руководителе, организаторе.

Добавим, что знаковая книга рекомендована к печати редакционно-издательским советом Национальной академии наук Высшей школы Казахстана. Руководителем общественного совета редакции, издающей книги под республиканской серией «Өнегелі өмір» является известный поэт и писатель Олжас Сулейменов. Высокий статус и несомненный авторитет этих двух организаций, которые рекомендуют молодому поколению взять себе в качестве примера для подражания жизнь и деятельность замечательных людей Казахстана, достойных уважения, не подвергается никакому сомнению.

В рыночный век каждый человек может издать книгу о себе или о ком угодно, как говорится, были бы деньги, бумага всё стерпит. Однако далеко не всегда книжная продукция, даже в самом роскошном полиграфическом оформлении, выходящая из-под печатного станка, станет заметным явлением в огромном море разных фолиантов. Форма должна соответствовать содержанию, а вот с этим и происходит во множестве случаев большое затруднение.

Быть личностью

Книга о Бошае Китапбаеве является тем примером, когда совпадает абсолютно всё: масштаб личности, удивительная жизнь, судьба, посвящённая ратному труду, работе на мирной ниве, служению обществу и стране. Это уникальный учебник жизни для многих поколений людей, повесть ещё об одном настоящем человеке, который оставил феерический след ветерана войны и Героя труда.

В книгу вошли очерки, воспоминания, рассказы, начиная от простых людей – коллег, земляков, до таких известных писателей, как Габит Мусрепов, Герольд Бельгер и других. Бошай-аксакал был на одной волне и с рядовыми сельчанами, и на равных общался с первыми лицами района, области, страны, а также бывшего союза, по всей вертикали власти.

Сфера его интересов буквально безгранична. Кроме экономики, сельского хозяйства, производства, политики, он фанатично увлекался историей, культурой, шахматами, изучением родословной, писал книги. Всё же главной и пламенной страстью Китапбаева являлись лошади, за которых, действительно, не пожалел бы полцарства. В то время среди тысяч коней ему удавалось находить бегунцов, способных побеждать в районе, области и республике. А самое важное, что это были лошади местной породы.

Точно также среди многих людей руководитель мог найти нужного кадра и доверить ответственную работу. В наши дни ощущается дефицит именно тех, кто государственные интересы ставит превыше личных, может жёстко спросить за порученное дело, но и взять ответственность на себя. Бывший фронтовик не прятался за спинами других, вёл за собой, знал тактику и стратегию, дорожил людьми.

Иногда председателя корили за крутой нрав, некий авторитаризм, но прекрасно знали, что это не ради личной выгоды, а для пользы общего дела, благополучия сельчан. Сейчас, в эпоху экономики, опирающейся на частную собственность, часто проявляется не то чтобы тоска по сильной руке, а по твёрдой воле, обеспечивающей порядок во всём, дисциплину и взаимное доверие, когда с лидером все за одного и один за всех.

Спрос на лидеров

Сегодня высокий спрос на тех, кто не ищет лёгких путей, а идёт против течения, набивая шишки, наживая врагов. В некоторых случаях Бошай-аксакал смело шёл против законов самой природы, когда посевы сгорали от засухи, не хватало поливной воды. Сейчас ситуация повторяется, почти три месяца не было дождей, не обнадёживают прогнозы на август. Как быть?

Новое – это хорошо забытое старое. В ту пору дошло до того, что колхоз во главе с председателем совершил поворот части стока одной горной реки на свои поля, прокопал десятки километров водных каналов. Помните, одно время много шума вызвала идея поворота северных рек для спасения моря в нашей республике? От неё пришлось под давлением общественности, экологов отказаться, а Бошай-аксакал осуществил тогда свой дерзновенный проект. Это всё равно, что повернуть реку вспять! Со временем воду вернули в своё русло, но прибавка поливных площадей в критические годы заметно подняла экономику колхоза.

В былые годы в поисках летних пастбищ колхоз на правах аренды у соседнего государства отгонял множество скота за известную алтайскую реку. Для переправы через неё понадобился мост для животных и для техники. А кто же в заповедной тайге построит её к услугам колхозников? Тогда председатель организовал стройку, и деревянный мост был возведён всего за один месяц. Позднее такую переправу пришлось по многим объективным причинам разобрать, но опять же она сыграла колоссальную роль.

Сейчас снова «пляшут» цены на мировом рынке на продовольствие в сторону повышения. На особом счету такая дефицитная крупяная культура как гречка. Много лет назад возникла похожая ситуация, и тогда глава колхоза, вопреки директивам вышестоящего начальства и в ущерб посевам зерновых культур, увеличил посевы под гречиху. Шёл на большой риск, ставил под удар свою репутацию, должность, но не зря цыплят по осени считают. По итогам уборки гречихи колхоз по высоким закупочным ценам продал урожай, получил не только солидную прибыль, но и двойную выгоду. За каждую тонну проданной гречки государство как бонус выделило по тонне комбикорма бесплатно.

Риск – дело благородное, хотя и неблагодарное, но приносит он победу, если думаешь не о саморекламе, а общей пользе. У победы есть множество родителей, а поражение – сирота.

Что из рецептов прошлого может вполне выстрелить? По опыту Китапбаева ясно, что традиции древних предков нужно сочетать с передовой наукой и практикой, новыми технологиями, техникой, готовить и иметь свои кадры. У нового времени, XXI века, есть свои плюсы, но без опоры на традиции, опыт поколений на селе никак не обойтись.

Малая родина

Есть ещё один важный факт в биографии Бошая-аксакала. В 1963 году произошло объединение двух районов на Востоке Казахстана. Районным центром тогда стало село Большенарымское, что по мнению Китапбаева, не пошло на пользу двум бывшим районам. Как патриот малой родины, родившийся в селе Жана Ульго, аксакал прошёл через много инстанций вплоть до руководителя республики, доказал ошибочность этого решения. В результате оно было отменено в 1970 году, Катон-Карагай вновь стал районным центром.

Хотим мы того или нет, но история повторяется, после очередного объединения Большенарымского и Катон-Карагайского районов в 1997 году в один общий и переноса райцентра из села Катон-Карагай вновь в Улкен Нарын, приграничные территории явно обезлюдели.

В текущем году Глава государства принял важное решение о восстановлении Катон-Карагайского района в прежних границах с райцентром в селе Катон-Карагай. До этих дней, к сожалению, Бошай-аксакалу не довелось дожить. Как бы он порадовался вместе с народом столь важному шагу в интересах укрепления восточных границ.

Объективности ради скажем, что будучи катонкарагайцем от рождения, он большую часть жизни успешно проработал в соседнем, тогда ещё Большенарымском районе, ставшем второй родиной, занимавшем в сердце и душе особенное место. Поэтому он никогда не делил на своих и чужих, в равной степени привязан был к обоим районам. Думается, что с учётом не местечковых, государственных интересов, как патриот Казахстана, был бы удовлетворён, что его видение жизни, позиция оказались востребованы.

Говорят, век живи – век учись. Накануне векового юбилея легендарного председателя можно повторить без тени сомнения, что такие люди рождаются один раз в сто лет, а их наука жизни ещё ожидает своих исследователей. Алгоритм его жизни и судьбы ценен для земляков, а в чём он заключается, можно понять, прочитав книгу.

Таир Сапаргалиев

Фото Аяужан Утеулиновой и из семейного архива