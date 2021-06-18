Вести из районов

Лидер отрасли

18.06.2021
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Зайсанская районная больница признана одной из лучших в Казахстане.

По итогам Национального бизнес-рейтинга Республики Казахстан КГУ «Зайсанская районная больница» удостоилось звания «Гордость здравоохранения – 2021».

Медицинское учреждение признано одним из лучших среди больниц широкого профиля и специализации по показателям «Тенденции роста по расчётам бюджета» и вошло в «Золотой рейтинг» лучших предприятий Республики.

Стоит отметить, что званием «Гордость здравоохранения – 2021» награждаются предприятия – лидеры медицинской сферы в подтверждение занятых высоких позиций в своём виде деятельности.

Среди них – многопрофильные медицинские учреждения, хирургические и реабилитационные центры, стоматологии, санатории и лаборатории из разных регионов Казахстана.

Ерик Абитов

Фото из открытых источников

Зайсанский район  

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18.06.2021
16

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