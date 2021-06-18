Лидер отрасли
Зайсанская районная больница признана одной из лучших в Казахстане.
По итогам Национального бизнес-рейтинга Республики Казахстан КГУ «Зайсанская районная больница» удостоилось звания «Гордость здравоохранения – 2021».
Медицинское учреждение признано одним из лучших среди больниц широкого профиля и специализации по показателям «Тенденции роста по расчётам бюджета» и вошло в «Золотой рейтинг» лучших предприятий Республики.
Стоит отметить, что званием «Гордость здравоохранения – 2021» награждаются предприятия – лидеры медицинской сферы в подтверждение занятых высоких позиций в своём виде деятельности.
Среди них – многопрофильные медицинские учреждения, хирургические и реабилитационные центры, стоматологии, санатории и лаборатории из разных регионов Казахстана.
Ерик Абитов
Фото из открытых источников
Зайсанский район