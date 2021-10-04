Личность. Время. Память

В эти осенние дни педагогическая общественность нашего региона с печалью и благодарностью вспоминает одного из замечательных представителей высшей школы нашей республики – Асемгуль Александровну Молдажанову, которая внесла достойный вклад в развитие казахстанской науки и образования. В истории Семипалатинского педагогического института и Семипалатинского государственного университета имени Шакарима есть страницы, неразрывно связанные с именем доктора педагогических наук А. А. Молдажановой, ставшей ярким воплощением самых лучших черт гражданина, учёного и педагога.

Блестящее высшее образование, которое А. А. Молдажанова получила в стенах Семипалатинского педагогического института, стало великолепным стартом для её успешной педагогической, научной и общественной деятельности.

Среди студентов своей группы Асемгуль Александровна отличалась целеустремлённостью и волевым характером. Хорошие, требовательные наставники учили студентов вчитываться и вслушиваться в Его Величество Слово, увлечённо постигать особенности литературного процесса, входить в сложный духовный мир писателей. В такой тёплой, уютной и творческой атмосфере филологического факультета формировался будущий преподаватель, ученый А. А. Молдажанова.

Асемгуль Александровна быстро и уверенно влилась в ряды молодых педагогов кафедры, заявив о себе как ищущий, пытливый лектор и преподаватель.

Юношеский задор, врождённое трудолюбие и пытливый ум способствовали быстрому профессиональному росту: вскоре А. А. Молдажанова успешно завершает учёбу в аспирантуре и защищает кандидатскую диссертацию, выполненную под руководством профессора Н. Д. Хмель, и немногим позже – докторскую. Обе диссертации были посвящены проблемам современной отечественной педагогической науки. Можно долго перечислять её успехи в науке в области педагогики, методики преподавания филологических дисциплин, современной гуманитаристики. Хочется отметить другое: за всеми её научными достижениями стоит большой труд, здоровое честолюбие, стремление доводить начатое дело до конца. Еë бывшие коллеги по кафедре, университету отмечают упорство, сильную жизненную позицию, без которых талантливый учёный не смог бы стать ярким руководителем и прекрасным организатором.

Асемгуль Александровна умела высказать свою точку зрения на возникавшие проблемы, быстро решать их, проявляла неравнодушие к делам коллектива. Это было особенно важно: ведь именно тогда, в 90-е годы, начались активные процессы преобразований в системе высшего образования республики.

Умелый организатор А. А. Молдажанова на протяжении многих лет была проректором Семипалатинского педагогического института, Семипалатинского государственного университета имени Шакарима и Евразийского национального университета имени Л. Н. Гумилёва.

Природа щедро наградила её талантом стратегически мыслить, принимать нестандартные решения и оперативно решать любые вопросы.

Необходимо отметить, что на всех должностях, где бы ни работала А. А. Молдажанова, чувствовались ответственность, творческая атмосфера, постоянный и острый интерес к исследованиям, строгая организованность труда. Ей были присущи новаторство, принципиальность, последовательность и объективность научных выводов. Асемгуль Александровна успешно сочетала глубину теоретического подхода с практической основательностью. Еë богатый опыт и созидательная энергия способствовали продолжению замечательных традиций, которыми всегда славилась казахстанская педагогическая наука.

Лекции и семинары А. А. Молдажановой восхищали студентов, магистрантов, докторантов, слушателей семинаров и курсов, которым она передавала свой бесценный опыт. Всех поражало то, как Асемгуль Александровна умело «дирижировала» научными дискуссиями и сама принимала в них активное участие.

Многие ученики А. А. Молдажановой пошли по её стопам в служении науке.

Значителен авторитет Асемгуль Александровны Молдажановой среди учëных казахстанских и зарубежных высших учебных заведений, с которыми она тесно сотрудничала и поддерживала творческие связи. Еë монографии, учебники, учебные и учебно-методические пособия признаны казахстанскими и зарубежными учëными.

Окружающих в Асемгуль Александровне всегда привлекали сочетание высокой требовательности к себе и коллегам с неизменной доброжелательностью, готовностью помочь знаниями и идеями, дать конструктивный совет, а также глубокая увлечённость делом, открытость. Высокая эрудиция, безграничное человеколюбие магнитом притягивали к ней собеседников.

Жизненный путь А. А. Молдажановой является ярким примером трудолюбия, ответственности и беззаветного служения избранному делу. Для нас Асемгуль Александровна – образец Гражданина, Учёного и Педагога, высокий пример интеллигентности и профессионализма.

Время неумолимо… Из наших рядов уходят лучшие… Но всегда жива и будет жить память о них…

Исабаева Турсын Душановна, кандидат педагогическихнаук, Гайнуллина Фарида Ахметовна, кандидат филологических наук Университета имени Шакарима города Семея