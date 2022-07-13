Лето. Отдых. Горы. Счастье

Увлекательные приключения в загородном лагере, экстремальный сплав по бурной горной реке или уроки молодёжного лидерства в условиях выживания в палаточном лагере у подножия горы. Что может быть лучше в дни летних каникул для детей и молодёжи? В Шемонаихинском районе для ребят самых разных возрастов и увлечений подготовили интереснейшую программу отдыха. Так, чтобы лето ещё долго оставалось в их памяти яркими впечатлениями и новыми знаниями.

В летнем лагере «Достык» завершился очередной сезон для 35 юных жителей Шемонаихинского района. Ребята на пять дней окунулись в тему экологического воспитания: тематикой сезона стала направленность «Эко сана – Эко-сознание».

– В первую очередь, мы хотели приобщить ребят к волонтёрскому движению района. Ряды добровольцев постоянно пополняются увлечёнными подростками, а значит, добрые дела будут только множиться. Кроме того, эта смена состоит в основном из ребят «группы риска», и чтобы уберечь их от глупостей и ошибок, лучше всего раскрыть их творческий потенциал, – говорят организаторы смены.

И это педагогам удалось в полной мере. Всего за несколько дней загородного отдыха ребята успели принять участие в конкурсе «Мистер и мисс лагерь», субботнике на берегу реки Уба и побывали у мемориала памяти воинам Великой Оте-

чественной войны, посетили зоопарк в одном из крестьянских хозяйств села Камышинка. А ещё познакомились с работой представителей разных профессий: побывали в пекарне «Асыл-нан», повстречались с пожарными Шемонаихи и даже поднялись на пожарную машину, а ещё познакомились с работой пограничников в селе Медведка, где им продемонстрировали работу служебных собак, несущих пограничную службу.

Для спортивной молодёжи Шемонаихинского района был организован сплав по горной реке Белая Уба. Восемь смельчаков, среди которых были и девушки, прошли труднейший маршрут, успешно преодолев пороги третьей категории сложности. Чтобы участники сплава могли получить новые спортивные разряды, организаторы похода – молодежный клуб «Экстрим» – заранее подали все необходимые документы и справки в республиканскую маршрутно-квалификационную комиссию.

Лето в разгаре, так что впереди у молодёжи Шемонаихинского района ещё немало интересного. Как рассказала директор Молодёжного ресурсного центра Шемонаихинского района Юлия Морозова, 11 июля стартуют три сезона работы палаточного лагеря для тех, кто желает пройти курс «Школы молодежной политики».

– Эта летняя школа проводится для молодёжи района с 2016 года, однако из-за пандемии в 2020-2021 годах её пришлось отменить. И вот сейчас работа лагеря возобновлена. Мы предложили в этом году разбить лагерь у подножия горы Мохнатуха. Это одно из живописных мест Шемонаихинского района. Здесь, на природе, можно успешно совместить отдых, занятия спортом и активный курс обучения, – поделилась Юлия Морозова.

В этом году участники работы палаточного лагеря, а это ребята в возрасте от 14 до 29 лет, окунутся в изучение социальных проблем современного общества. Так, слушатели «Школы молодёжной политики» поговорят о проблемах молодёжи и современного общества, рассмотрят, какие из них вполне по силам решить самим посредством реализации социального проекта.

– Мы хотим научить ребят самостоятельно думать и творчески подходить к решению вопросов. А для того чтобы реализовать свои идеи, они должны знать, как это можно сделать при помощи проектной деятельности. Мы расскажем, какие есть ресурсы для решения социальных проблем, какие существуют государственные программы и социальные гранты. Эти знания им пригодятся в любом случае, – считает Юлия Морозова.

Своеобразным итогом работы «Школы молодёжной политики» станет презентация плана собственного социального проекта, который в течение пяти дней работы лагеря разработает каждый слушатель.

Ну а жизнь в условиях палаточного лагеря должна научить молодых людей навыкам самообслуживания и выживания в экстремальных условиях. Ребята научатся готовить, разжигать костёр, ориентироваться на местности. И вообще, станут вполне самостоятельными молодыми людьми, которые при случае не растеряются в лесу или горах, помогая товарищам.

Екатерина Гуляева

Шемонаихинский район