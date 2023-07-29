Лесные тропы заповедные

Жемчужина Востока – именно так называют Катон-Карагайский государственный национальный природный парк. Здесь на протяжении более двадцати лет разрабатываются и обновляются туристские маршруты. В текущем летнем сезоне при поддержке ПРООН презентован обновлённый маршрут для туристов «Орман жолдары».

Национальный парк считается одним из крупнейших в Казахстане. Его история начинается в 2001 году. В 2003 Секретариат Всемирного фонда Дикой природы (WWF) вручил Правительству Республики Казахстан Сертификат «Подарок Земле» за создание Катон-Карагайского природного парка.

Казахстан стал 85-й страной в общем списке подарков и получил его первым среди стран Центральной Азии.

12 июня 2014 года на XXVI сессии Международного координационного совета и программы ЮНЕСКО природному парку присвоен международный статус «Биосферный резерват ЮНЕСКО «Катон-Карагай».

Сотрудничество национального парка с международными организациями продолжилось в текущем году. При поддержке Программы развития Организации Объединённых Наций (ПРООН) в Катон-Карагайском государственном национальном природном парке реализован проект обновлённого туристского маршрута «Орман жолдары».

– Сохранение баланса природы и человека для будущих поколений является важнейшим составляющим в достижении целей устойчивого развития для каждой страны, – отметил заместитель Постоянного представителя ПРООН в Казахстане Сухроб Ходжиматов. – ПРООН, понимая значимость и потенциал экологического туризма для экономики страны, оказывает системную поддержку развитию данной отрасли. Это и совершенствование правовой основы экологического туризма с учётом передовых практик и общепризнанных международных стандартов, и оказание экспертной и методической помощи, выработка стратегии развития экотуризма для особо охраняемых природных территорий (ООПТ), обустройство туристических маршрутов и пеших троп, обучение сотрудников ООПТ и развитие «зелёного» бизнеса в приграничных к ООПТ территориях.

Вся трасса маршрута «Орман жолдары» проходит по территории национального парка, оборудована информационными знаками и указателями. Туристы могут передвигаться группами или индивидуально по проложенным маршрутам. Тропа включает в себя входную группу, арт-объекты, пять аншлагов, навигационные указатели и стенды, содержащие информацию о биологическом разнообразии национального парка. В соответствии с требованиями маркировки туристских маршрутов вдоль трассы установлены информационные знаки и указатели. Места, предназначенные для палаточных лагерей, оборудованы костровищами и зонами отдыха. Для любителей пеших или конных прогулок потребуется от одного до двух дней, чтобы преодолеть маршрут.

В последние годы в Казахстане отмечается значительный рост количества внутренних туристов. Появилось понимание важности сохранения биологического и ландшафтного разнообразия. Туристы интересуются вопросами экологической безопасности, сохранения объектов природно-заповедного фонда, рационального использования природных ресурсов. С каждым сезоном, который длится с июня по сентябрь, наблюдается устойчивый спрос со стороны туристов на новое направление – экологический туризм. Всё больше людей просвещаются в этой теме, а, значит, вопросы экологической безопасности, сохранения лесного наследия остаются актуальными.

По словам руководителя Восточно-Казахстанской областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира Кайрата Мейрембекова, Восточно-Казахстанская область – один из самых лесных регионов нашей страны.

– Площадь лесного фонда области составляет 2,9 млн га, из них покрытая лесом 1,6 млн га, – рассказал Кайрат Мейрембеков. – Наш регион богат ценными хвойными и лиственными лесами, которые играют важнейшую роль в регулировании климата, водного баланса и являются местом обитания тысячи видов растений и животных. Поэтому охрана горных лесов Алтая – это наша первостепенная задача, особенно учитывая, что климат с каждым годом становится засушливее. Развитие экологических маршрутов обеспечивает безопасность и доступ для посетителей к уникальным уголкам природы национального парка без ущерба флоре и фауне.

С момента образования Катон-Карагайского государственного природного парка здесь проводились работы по исследованию фауны млекопитающих, а также редких и исчезающих видов. Была установлена численность, плотность популяций крупных млекопитающих – кабана, кабарги, косули, марала, лося, горного козла, архара, волка, медведя, росомахи, рыси и снежного барса. Работа в данном направлении продолжается.

– В течение 14 последних лет при поддержке ПРООН было создано восемь новых ООПТ и расширены площади трёх существующих, – рассказывает руководитель отдела леса и особо охраняемых природных территорий Восточно-Казахстанской областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира Александр Скуратов. – Особое внимание уделяется усилению материально-технического оснащения и обучению сотрудников. В рамках проекта ПРООН, реализуемого в партнёрстве с Правительством Казахстана, при финансовой поддержке Глобального экологического фонда (ГЭФ) Катон-Карагайскому национальному парку были переданы автомашины высокой проходимости, радиотехническое оборудование, малый лесной пожарный комплекс, квадрокоптер, фотокамера и фотоловушки, необходимое снаряжение для наблюдения за снежным барсом и другое.

Кроме того, в рамках проекта были установлены три комплекта ветро-солнечных панелей мощностью 2 кВт, что позволило обеспечить отдалённые кордоны парка электроэнергией, связью и улучшить условия проживания инспекторского состава. Сотрудники Катон-Карагайского национального парка регулярно участвуют в семинарах по вопросам управления ООПТ, мониторинга биоразнообразия, лесных пожаров, SMM.

При развитии экологического туризма и у населения, проживающего рядом с Катон-Карагайским государственным национальным природным парком, есть возможность развивать один из перспективных видов бизнеса – сельский туризм. Это требует участия опытных турагентов, туроператоров, историков и специалистов со знанием иностранного языка. То есть нужна комплексная программа по обучению местного населения и поддержке заинтересованных сторон для создания сопутствующей инфраструктуры.

Альмира Нуртаева