«Лекарь» для двухколёсных машин

Во дворе Еркынбека Бакытбекулы обычно стоит около 20 двухколесных «железных коней» – мотоциклов. С приходом зимы он перемещает их всех в небольшой сарай укрыть от дождя и снега. Дело в том, что этот человек является единственным в Курчумском районе мастером по ремонту мотоциклов китайского производства.

Востребованность его услуг трудно переоценить. «Железные кони» прочно заняли своё место в жизни сельчан. Они реально заменили живых коней. Ведь теперь на колёсах пасут скот: лошадей, коров, овец. На них даже перегоняют табуны на джайляу – высокогорные пастбища. И спускают по осени скот в низины также на мотоциклах.

– Всё объясняется практичностью этой техники, – говорит Еркынбек. – Мотоцикл не нужно отгонять на пастбище, а затем приводить оттуда. Он готов к движению все 24 часа в сутки, стоит во дворе, ожидая хозяина. Немаловажно и то, что он экономичен. В этом и заключается причина небывалой популярности этой техники.

В настоящее время они подразделяются по объёму двигателей, развивают скорость до 120 километров в час. Имеются в виду самые массовые и доступные типы, которые распространены в регионе. Стоят от 380 до 700 тысяч тенге. Конечно, есть и более дорогие мотоциклы, но такие в сёлах встретишь нечасто.

Как выяснилось, Еркынбек не просто мастер, а дипломированный специалист по мотоциклам. Обучался этому в Китае. На руках имеет сертификат о прохождении обучения в течение трёх лет. Работать по специальности начинал ещё в КНР. Поэтому стал настоящим профессионалом в своём деле, которому под силу ремонт моторов, электрики, ходовой части, регулировочные работы и многое другое. Мастер способен собрать с нуля мотоцикл из разрозненных запасных частей. Нередко ему приходится иметь дело с заклинившими двигателями, другими сложными проблемами техники, и с любой из них он всегда справляется.

Поэтому обращаются к нему за помощью не только из ближних, но и из дальних сёл. Случалось, по словам мастера, заниматься заказами из других районов. Особенно много работы в летние месяцы: каждый день двор, что служит ремонтной площадкой, принимает новые и новые мотоциклы, нуждающиеся в ремонте.

В общем, остаться без дела мастер не рискует. Поэтому решил построить помещение для ремонта и стоянки двухколёсной техники. Уже и строительный материал подготовлен. Быть оснащённому СТО для мотоциклов.

Рысбек Жантыкеев

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Курчумский район