Лечебный луч

Около 60 жителей Восточного Казахстана прошли лучевую терапию на новом линейном ускорителе.

Современный медицинский аппарат Elekta Versa HD поступил в ВКО многопрофильный центр онкологии и хирургии в декабре прошлого года. Уникальная установка позволяет, не затрагивая здоровые ткани, направлять пучок заряженных частиц непосредственно на саму опухоль.

Благодаря появлению этого высокотехнологичного оборудования врачам-радиотерапевтам областного онкоцентра удалось увеличить доступность этого вида лечения.

– С момента запуска оборудования специалистами нашего отделения проведено около 60 сеансов терапии пациентам с онкологическими заболеваниями, – сообщила заведующая отделением радиационной онкологии Айгерим Темирханова.

Получать лучевую терапию с помощью новейшего оборудования начала 51-летняя жительница города Алтая, состоящая на диспансерном учёте в онкоцентре с прошлого года.

Пациентке после проведённой операции необходимо получить 25 сеансов лучевой терапии с помощью линейного ускорителя.

– Быстро, не больно и помогает, – делится женщина. – А с таким уважительным и заботливым отношением как здесь вообще лечение пойдёт ускоренными темпами. Спасибо всем сотрудникам отделения за их труд и добросердечное отношение к пациентам.

На данный момент лучевую терапию получают 26 восточноказахстанцев.

Бахыт Сарсембаева

Фото пресс-службы ВКО МЦОиХ