Лечебные тонкости

Врачи из Шемонаихинского района поделились впечатлениями об обучении в клинике Medipol в Стамбуле.

В Восточно-Казахстанской области успешно реализуется программа обучения специалистов в лучших зарубежных медицинских центрах. Как подчёркивают в Управлении здравоохранения, такая практика даёт положительные результаты – изучив мировой опыт в диагностике, лечении различных заболеваний и реабилитации, врачи применяют его на местах.

На обучение в один из самых крупных медицинских центров в Турции Medipol были направлены двенадцать специалистов из клиник Усть-Каменогорска и из районных больниц. Во время стажировки они осваивали передовой опыт по диагностике и лечению различных патологий. Причём не только в теории, но и на практике – ассистировали коллегам на операциях.

Мейір Қуанышұлы – врач анестезиолог-реаниматолог Шемонаихинской центральной районной больницы поделился впечатлениями об обучении. По его словам, в турецкой клинике Medipol специализируются на редких и тяжёлых случаях заболеваний. Благодаря программе повышения квалификации появилась возможность получить ценный опыт не только в области оперативных вмешательств, но и в части организации рабочего процесса.

– В рамках двухнедельного курса мы усовершенствовали свои практические навыки. Многие методики, которые изучил там, буду внедрять в нашей больнице. Мы были вовлечены в процессы, в которых применяется мультидисциплинарный и коллегиальный подход, присутствовали на уникальных совместных операциях и взяли на вооружение алгоритмы действий в различных ситуациях, – говорит Мейір Құанышұлы.

Кроме того, в рамках стажировки прошли обучение и получили сертификаты врач-хирург Шемонаихинской районной больницы Ербол Туленов и врач-педиатр Алзира Асылбекова. Специалисты отмечают, полученные новые знания будут направлены на улучшение медицинской помощи и здоровья шемонаихинцев.

Отметим, что повышение квалификации медицинских кадров в лучших мировых клиниках – это одна из мер, направленных на развитие сферы здравоохранения Восточно-Казахстанской области.

В текущем году обучение за рубежом пройдут 27 медиков региона по направлениям: гематология, онкология, охрана материнства и детства, анестезиология, реаниматология и нейрохирургия.

Артур Хамитов