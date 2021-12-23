Квартира для Айтолкын

Студентке Восточно-Казахстанского университета имени С. Аманжолова Айтолкын Болаткызы вручили ключи от квартиры.

В возрасте 14 лет Айтолкын потеряла возможность ходить. Сейчас она находится на попечении своей бабушки. С жизненными трудностями на своём пути девушка справляется с помощью творчества — пишет стихи. Окончив школу, она поступила в Восточно-Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова на специальность «Казахский язык и литература».

Поэтическое дарование студентка продолжает развивать и в стенах университета. Совсем недавно была опубликована книга под названием «Ұшқыннан жалын лаулайды», в которой собраны произведения талантливых студентов вуза. В сборник вошли стихотворения Айтолкын «Абай атамаарнау» и «Карантин».

– Руководство университета с первых дней поддерживает Айтолкын и её бабушку. Так, ей был выделен грант имени Абая. Затем она получила грант акима ВКО, – рассказал ректор университета Мухтар Толеген. – У студентки с бабушкой были финансовые проблемы, им трудно было снимать квартиру. Тогда мы выделили для них двухкомнатную квартиру в общежитии на базе университета.

Настоящим сюрпризом для Айтолкын Болаткызы и её бабушки стал недавний благотворительный концерт, во время которого ректор вуза Мухтар Толеген совместно с представителем благотворительного фонда «Харекет» Мадияром Серикбаевым вручил им ключи от квартиры.

Именно «Харекет» собрал нужную сумму и приобрёл для Айтолкын собственное жильё. Стоит отметить, что работа этого благотворительного фонда направлена на обеспечение жильём нуждающихся. Всего за несколько лет они подарили 535 квартир малообеспеченным гражданам Казахстана.

В завершение Мухтар Толеген поблагодарил собравшихся за участие в благотворительном концерте. Кроме того, ректор добавил, что университет оборудует квартиру всем необходимым, включая бытовую технику.

Гульжан Естаева

Фото пресс-службы ВКУ им. С. Аманжолова