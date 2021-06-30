Вести из районов

Квалификация и почёт

30.06.2021
18

Энергетики Зайсанского района заняли второе место на областных профессиональных соревнованиях.

В Восточно-Казахстанской области прошли профессиональные состязания среди оперативно-ремонтных работников по эксплуатации линий электропередачи среди команд АО «ВК РЭК». В конкурсе приняли участие шесть из 22 отличившихся на предварительном этапе команд.

Это РЭС города Алтай, Зайсанская, Таврическая Семипалатинская, Бородулихинская и Пригородная РЭС.

Честь Зайсанского района на этих соревнованиях защищали капитан команды – начальник Зайсанской РЭС Жанат Байгожин, мастер участка Ерасыл Ахметов, делопроизводитель Айдар Назарбеков, электромонтёр и водитель группы оперативного выезда Даурен Акылбеков, электромонтёр по распределению электрических сетей Тлектес Жунусбеков.

– Квалифицированные специалисты-энергетики нашего района прошли очень сложные этапы, повысив при этом свои профессиональные навыки, – отметил Жанат Байгожин. – В итоге мы заняли почётное второе место.

Ерик Абитов

Фото из открытых источников

Зайсанский район

30.06.2021
18

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