Курс молодого бойца

Около 250 молодых солдат, прибывших в воинские части Аягозского гарнизона для выполнения гражданского долга, проходят курсы подготовки.

Согласно плану новобранцы в течение месяца будут обучаться тонкостям военной жизни на курсах молодого бойца. Сотрудники воинских частей разъясняют им значимость воинской обязанности, знакомят с оружием и военной техникой, рассказывают о порядке применения.

Процесс адаптации молодых солдат проводится в установленной зоне строевой площадки воинских частей с соблюдением дистанции в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями.

– Новобранцы изучают историю Вооружённых Сил РК, основы военного дела, проходят различные виды подготовки. Ведётся работа по разъяснению таких понятий, как мужество и бдительность, верность военной присяге, – рассказал заместитель командира танковой воинской части по воспитательной и идеологической работе майор Бакытжан Сералиев.

После прохождения специальной подготовки в конце мая молодые бойцы примут военную присягу на верность Родине.

Гульжан Естаева

Фото пресс—службы Аягозского гарнизона

Аягозский район