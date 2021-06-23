Кто стреляет лучше всех?

Самого меткого стрелка определили в районе Алтай.

Как сообщили в районном отделе полиции, в преддверии празднования 29-летия органов внутренних дел Республики Казахстан в районе Алтай прошли военно-спортивные соревнования по стрельбе из боевого оружия. Продемонстрировать свою меткость и крепкую руку собрались ветераны органов внутренних дел, а также действующие стражи правопорядка.

В личном первенстве в упорной борьбе победу одержал шеф-инструктор группы кадровой политики ОП района Алтай Владимир Воропай. Второе место занял старший оперуполномоченный отдела криминальной полиции майор полиции Канат Журтбаев. Третье место – у командира отделения конвойной службы изолятора временного содержания старшины полиции Ерика Асылбекова.

В командном зачёте отличились ветераны органов внутренних дел, занявшие первое место. Сотрудники отделения криминальной полиции и изолятора временного содержания расположились на втором и третьем местах соответственно.

Как отмечают стражи порядка, подобные мероприятия проводятся не только для совершенствования навыков стрельбы, но и направлены на развитие физической подготовки и повышение морально-боевых качеств, необходимых при выполнении служебного долга.

Александра Исаева

Фото из открытых источников

Район Алтай