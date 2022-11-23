Кто будет «утюжить» трассы?

В регионе в работах по зимнему содержанию и эксплуатации дорог будет задействовано более 500 единиц техники.

Об этом проинформировал на пресс-конференции в РСК ВКО руководитель Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Нурбек Тураров.

– Общая протяжённость дорог в Восточном Казахстане составляет 5 265 километров, – отметил он. – Из них более одной тысячи километров – республиканского, порядка 1600 километров – областного и 2 500 километров районного значения. Для их зимнего содержания сформировано 518 единиц техники, которые равномерно распределены в зависимости от климатических особенностей городов и районов.

Дороги республиканского значения обслуживает ТОО «Казахавтодор», на балансе которого 86 единиц снегоуборочной техники, готовность стопроцентная. Завершена подготовка к зимнему периоду всех производственных помещений и обогревательных пунктов. Они обеспечены запасами угля, ГСМ и продуктами первой необходимости.

Для оперативного взаимодействия дорожных служб, государственных учреждений, сил и средств ликвидации чрезвычайных ситуаций разработан план действий, включающий связь с 31 дорожным формированием, четырьмя трассовыми медико-спасательными пунктами, 74 акиматами сельских округов.

Дороги областного значения обслуживает ТОО «ОблШыгысЖол», на балансе которого имеется 119 единиц снегоочистительной техники. Готовность составляет 94 процента.

Для обеспечения бесперебойного безопасного дорожного движения в этот период будет задействоваться 56 единиц снегоочистительной техники ТОО «ОблШыгысЖол». Уже выполнены работы по очистке и уширению проезжей части от снега, проведена подсыпка противогололёдного материала. Особенно на дорогах горной местности, где выпадает больше осадков.

Как подчеркнул Нурбек Тураров, в случае чрезвычайных ситуаций (сильный снегопад, метель, сход снежных лавин) для принятия оперативных мер на базе вспомогательного производства создан отряд оперативного реагирования, укомплектованный людьми и специализированной техникой.

– Вопросы по обеспечению бесперебойного безопасного дорожного движения на дорогах области находятся на постоянном контроле, – заключил Нурбек Тураров.

Марк Касымов