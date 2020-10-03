Круглый год зелёный огород

Почётный житель села Герасимовка, глава крестьянского хозяйства «Хан» Серафим Хан на протяжении 22 лет выращивает экологичные овощи и зелень.

На личном примере он доказывает, что организовать прибыльный бизнес можно на небольшом приусадебном участке, было бы желание. Главный секретный ингредиент успеха прост – любовь к своему делу.

Почти всю свою жизнь Серафим Хан работает на земле. Говорит, это у него в крови – корейский народ испокон веков занимался природным земледелием. Любовь к труду с детства ему привили родители, которые возделывали рис – для них это был образ жизни.

Сын депортированных корейцев из Приморья родился в самом южном городе Узбекистана – Термезе, что на границе с Афганистаном. Учёба в Ташкентском пединституте должна была предопределить судьбу будущего филолога, но предпринимательская жилка Серафима взяла своё.

После института он вернулся в родной город, устроился учителем в местной школе.

– Зарплата учителя и в те времена была небольшая, поэтому я стал искать возможность подработать, – вспоминает Серафим Хан. – Вместе с приятелем взял в аренду землю в соседнем совхозе и занялся выращиванием овощей. Весь день в школе преподавал, а вечером на поле обрабатывал лук. К слову, отношение к работе сказывалось на урожае. Например, совхоз получал не более 18 тонн с гектара, а мы собирали до 90 тонн с круга! 20 отдавали совхозу по фиксированной цене, а остальное реализовывали на колхозных рынках.

После развала Союза и расформирования совхоза Серафим Еннамович решил переехать на юг Казахстана, где проживала большая корейская диаспора. Там он однажды познакомился с главой крестьянского хозяйства «Багратион» из Восточного Казахстана. Разговорившись, Василий Воропай пригласил Серафима в ВКО развивать овощеводство, пообещав на первых порах поддержку. Проработав в хозяйстве год, Хан решил вместе с семьёй перебраться в Герасимовку. Получил в аренду два гектара и занялся выращиванием овощей.

– Сажали всё – огурцы, морковь, свёклу, томаты, редис, лук, – рассказывает фермер. – Спрос на овощи у горожан был огромный, поэтому через несколько лет решил расширяться – взял в аренду ещё 20 га. Здесь уже понадобились тракторы, ГСМ, семена. Построил во дворе своего дома теплицы, чтобы выращивать рассаду.

Спустя время Серафим Хан понял, что люди готовы круглый год покупать свежую зелень. «Витамины» с грядки, выращенные на местных огородах, вызывают больше доверия, чем привезённые из соседнего государства, а порой даже с другого континента. Давно известно, что импортная зелень зачастую содержит много химии – для придания аромата, красивого товарного вида и долгосрочного хранения. От таких «витаминов» пользы точно ждать не стоит, скорее только вред. Поэтому пять лет назад герасимовский фермер решил сделать ставку на круглогодичном выращивании зелени в теплицах.

Сбыт лука, петрушки, салата, сельдерея наращивал постепенно, предлагая «на пробу» маленьким магазинчикам, овощным лавкам и ресторанам. Через полгода, набравшись опыта, Хан обратился к крупным продуктовым ритейлерам. Сегодня овощи и зелень из Герасимовки стали настоящим брендом, за который покупатели готовы голосовать тенге.

– Выращивание зелени – одно из самых перспективных направлений – могу это смело заявить на основании своего многолетнего опыта, – говорит Серафим Еннамович. – Окупается бизнес быстро. Всё, что необходимо для роста, – хорошая земля, немного воды, тепла и солнца. Зелень можно выращивать в два яруса, что повышает общую доходность. Такой бизнес может принести хороший доход, но если делать всё с умом и вкладывать

душу.

Только за осенне-зимний период на маленьком участке земли он собирает два-три урожая зелени. В целом, раскрывая коммерческие секреты, фермер уверяет, что с одного гектара с зеленью за сезон можно получить до трёх миллионов тенге чистой прибыли, с такой же площади капусты – до 700 тысяч тенге. Всего за сезон можно заработать не менее 15 млн тенге. Стоит отметить, что герасимовский аграрий не применяет никаких химикатов. Единственный протравитель грунта, который он использует, – раствор аптечной марганцовки. И всё!

Подавляющее большинство сельских жителей считает, что реальные деньги можно заработать только в крупном мегаполисе, устроившись каким-нибудь менеджером в крупную фирму, но на практике всё оказывается не так однозначно. Серафим Хан уверяет, что шансов разбогатеть у сельского жителя на порядок больше. Он признаётся, что всю жизнь работает в режиме 20/7. Пару часов – на сон, остальное время занято заботами о своём деле.

Теплицы Хана занимают чуть менее 50 соток, этого, как оказалось, достаточно, чтобы накормить не только свою семью, но и ещё множество людей. Фермер своими руками оборудовал системы капельного орошения, вентиляции, полива и зашторивания. Есть своя скважина и котлы для обогрева помещения теплицы. Оптимальная температура и освещение поддерживается круглый год.

Под плёнкой растёт своя рассада – покупать не надо.

Фермер отдаёт предпочтение гибридам, как наиболее урожайным.

На поле хозяйства в летний период трудятся всего несколько человек, но Серафим Еннамович и сам не прочь поухаживать за грядками.

Кстати, фермер мыслит на перспективу, разрабатывая новые методы приумножения своей продукции. В его ближайших планах – создание теплицы на гидропонике. Особенность этой системы – полная автоматизация процесса, минимальные затраты и высокая эффективность. Экономия, по словам Хана, во всём. Во-первых, для выращивания овощей с помощью этой системы не нужна земля – каждое растение «живёт» в своей ёмкости с водой, куда поступают дополнительные удобрения и питательные вещества.

Значительная экономия энергоресурсов. К примеру, одной тонны воды хватит на два месяца полива растений. Кроме того, повышается эргономичность за счёт увеличения посадочной площади. В такой теплице площадью 500 квадратных метров можно увеличить посадочную площадь до одного гектара. Плюс ко всему на гидропонике урожай созревает в два раза быстрее, что, соответственно, удваивает прибыль. Безусловно, для реализации проекта необходимы дополнительные средства. В этом Серафим Хан надеется на помощь государства, благо, сегодня для сельских предпринимателей предусмотрены всевозможные гранты.

– Надеюсь, с помощью Палаты предпринимателей мне удастся получить финансовое подкрепление для реализации проекта. Ведь новые подходы дадут возможность снимать больший дополнительный урожай, а это, в свою очередь, – фактор развития и сельского хозяйства, и экономики региона в целом, – отмечает фермер.

Между прочим, он активно делится опытом с желающими заняться земледелием. За эти годы в Уланском районе появилось с десяток аналогичных крестьянских хозяйств.

Так, Манат Нурмухамбет, житель Усть-Каменогорска, считает Серафима Хана своим гуру в этом направлении.

– Благодаря его бесценным советам мы с женой успешно влились в процесс овощеводства, – рассказывает молодой человек. – Это помогло нам обеспечить себе стабильный доход в период пандемии. В Герасимовке у меня живут бабушка с дедушкой, они отдали нам свой огородный участок в 30 соток, где мы построили небольшую теплицу с капельным орошением, посадили рассаду пекинской капусты, томатов, огурцов и других овощей. Серафим отдал нам в пользование несколько гектаров своей земли. Особое внимание мы решили уделить выращиванию сельдерея, так как на него огромный спрос, а у нас в регионе никто не выращивает эту культуру. В целом за лето нам удалось заработать, по грубым подсчётам, более двух миллионов тенге. И это ещё не весь урожай реализован. Вообще, Серафим, можно сказать, разбудил местное население, демонстрируя своим примером, что в селе можно и нужно хорошо зарабатывать.

Действительно, почему бы нашим сельчанам не взять эту идею за основу? Ведь можно заняться не только выращиванием зелени, но и цветов, клубники, картофеля. Главное – желание. Что касается первоначального капитала, государство в этом вопросе идёт навстречу селу: и субсидии выделит, и поможет с приобретением необходимого оборудования. Вот только желающих работать пока мало. Может быть, сознание людей до сих пор ещё остаётся прежним, они до сих пор считают, что им кто-то должен принести готовое, поэтому не могут подстроиться под новую, пока ещё не совсем рыночную систему?

– Дело это хлопотное, – говорит Серафим Хан, – но благодарное для тех, кто любит на земле трудиться. Думаю, мой опыт по выращиванию овощей в теплице поможет людям сделать первый шаг в этой сфере и не только приобрести материальные блага, но и получать удовольствие от процесса.

Бахыт Сарсембаева

АнуарТюлюбаев

Уланский район