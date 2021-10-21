Креативные проекты

Ученики Назарбаев Интеллектуальной школы физико-математического направления Семея заняли призовые места в конкурсе проектов «Туған елге тағзым».

Исследовательская краеведческая экспедиция – уникальный проект, который действует в системе Назарбаев Интеллектуальных школ страны уже девять лет. В этом году в связи со сложной эпидемиологической обстановкой мероприятие прошло в онлайн-формате. Однако это нисколько не повлияло на настроение школьников, наоборот, они установили рекорд по количеству проектов – их было порядка 700.

Несмотря на высокую конкуренцию, исследовательские работы учеников Назарбаев Интеллектуальной школы физико-математического направления Семея завоевали призовые места. К примеру, ученица 11-го класса Анель Калдарова одержала победу в номинации «Туған жер – тұғырым». Она подготовила эссе «Я задыхаюсь…», которое построила на трёх временных пластах: отважные герои кочевой жизни, лидеры движения «Алаш» и молодое поколение независимой страны. Как подчеркнула школьница, у её работы глубокий смысл – сочинение призвано вдохновлять молодых людей любить свою Родину, интересоваться прошлым и думать о будущем.

– Мне всегда нравилось записывать свои мысли, – поделилась победитель проекта Анель Калдарова. – Создавать свои тексты, писать эссе – моё любимое занятие. К этому конкурсу я подготовила эссе «Я задыхаюсь…». В детстве много слышала от бабушки о казахской степи, героях страны, о добре и зле. Всё это усиливало мою любовь к Родине. Кроме того, большой интерес у меня вызывают история нашего региона, жизнедеятельность лидеров движения «Алаш». Мы должны быть благодарны нашим предкам и понимать, что мы счастливые люди, потому что живём в независимой стране. Должны дорожить этим, работать над укреплением нашего суверенитета.

Ученик 8-го класса Досжан Кентбекулы, занявший третье место в номинации «Предпринимательство и сила новых идей», доказал, что хорошо разбирается в информационных технологиях. Он разработал мобильное приложение в помощь родителям. Его проект под названием «Ата-ана бақылауы» (Родительский контроль) работает путём установки GPS на двух устройствах, с помощью которого взрослые смогут узнавать, где находится их ребёнок.

– Нет родителей, которые не заботятся о безопасности своих детей, – подчеркнул Досжан Кентбекулы. – Держать ребёнка постоянно в поле зрения невозможно. И этот проект может удовлетворить спрос, то есть устройство не только определяет расстояние, но и позволяет писать друг другу. Ещё одним его преимуществом является то, что родители получают уведомления при отдалении ребёнка на достаточное расстояние. Мобильное приложение также оснащено механизмами вызова соответствующих служб в случае возникновения различных чрезвычайных ситуаций.

Нельзя не упомянуть и о заслугах научных руководителей победителей, наставников Асем Казангаповой и Бахытбека Орынбаева. Ведь достичь успеха ребятам во многом удалось благодаря их методическим рекомендациям и поддержке.

Александра Исаева

Фото НИШ ФМН Семея

Семей