Красота в деталях 

Диадемы, броши, колье, браслеты, серьги, шашбау – мастерица из Семея Жансулу Темиргалиева знает, как дополнить образ и придать ему национальный колорит.

Жансулу с детства увлекалась рукоделием, любила создавать что-то новое из различных материалов. На этой стезе у нее не было наставника, всему она научилась самостоятельно.

Самая первая работа была изготовлена в технике пэчворк «Менің елім, менің Қазақстаным». Тогда шестилетняя девочка продемонстрировала своё творение на областном конкурсе и заняла третье призовое место.

– Также к моему творческому дебюту можно отнести картины, вышитые крестиком. Сейчас они украшают дома родных и близких мне людей, – поделилась Жансулу. – Это было только начало. В настоящее время владею разными техниками, такими как сутаж, вязание, декупаж, витражная роспись, люневильская вышивка и многие другие. Так как я левша, вязание крючком и спицами даётся тяжело, но мне по душе достигать новые вершины в ремесле.

Шесть лет назад героиня нашей статьи окончила школу, после чего проходила обучение в Университете Шакарима по специальности «Вычислительная техника и программное обеспечение».

Кстати, именно в студенчестве её увлечение стало приобретать более серьёзный характер. К концу первого курса она начала работать над небольшими заказами, создавала чокеры, плетёные браслеты, ободки и другую бижутерию. Найти первых клиентов не составило труда, так как в то время такого рода украшения пользовались большой популярностью.

Сейчас семейчанка учится в магистратуре по той же специальности в ВКУ имени

Д. Серикбаева и работает дизайнером. Её главной страстью и хобби по-прежнему остаётся рукоделие. Своё дело она развивает с помощью Instagram, публикует на странице фотографии работ и отзывы довольных покупателей.

– Основной уклон делаю на украшения в национальном стиле, а также свадебные. В орнаментах есть особая красота, а главное – смысл, – говорит Жансулу Темиргалиева. – В последнее время сформировался определённый спрос на саукеле, шашбау, диадемы и другие аксессуары, дополняющие праздничный наряд. Популярны также браслеты для обряда үкі тағу. Во время свадебного торжества их надевают незамужним подругам и сёстрам невесты для того, чтобы они тоже обрели семью. Радует интерес людей к традиционной казахской одежде и украшениям. Возможно, однажды это станет частью повседневного гардероба каждого из нас.

Кроме того, молодая девушка мастерит букеты, бутоньерки, декоративные веточки для волос, гребни, браслеты, серёжки, броши и ободки. В запасе у неё найдётся и жемчужная портупея – стильное и необычное украшение ручной работы.

Заказы на уникальные изделия поступают из других областей Казахстана, а также из России, Кыргызстана, Германии. К слову, в прошлом году юная модель Реналия Байпеисова дефилировала на международном конкурсе Luxury Brand Model Awards Star в Сеуле в украшениях от Жансулу.

Некоторые не прочь не только приобрести аксессуары мастерицы, но и научиться самим их делать. Так, гражданка Германии не без помощи сарафанного радио и Интернета узнала о рукодельнице из Семея и, приехав в Восточно-Казахстанскую область, записалась к ней на мастер-класс. В результате у неё получился стильный набор из кулона и серёжек, изготовленный в сутажной технике.

– К сожалению, учеников у меня не так много. Веду только персональные мастер-классы. Хотя в последнее время подумываю о запуске полноценного обучающего курса. В любом случае я всегда рада делиться своими знаниями, – отметила наша собеседница.

Ещё одним направлением в её работе можно назвать развивающие книги-игрушки по методике Монтессори. Мама Жансулу учитель начальных классов и биологии, она консультировала дочь в процессе создания этого методического пособия для детей от трёх до пяти лет. С помощью таких книг можно в игровой форме развить логику и мелкую моторику малыша, научить его считать, распознавать буквы, время, животных, предметы и многое другое. Есть возможность подобрать сюжет, отталкиваясь от возраста ребёнка и индивидуальных предпочтений.

– Самое главное в жизни – всегда быть в движении, постоянно развиваться, экспериментировать и оттачивать своё мастерство. Поэтому не люблю стоять на одном месте. Стараюсь найти новое направление для работы, – подчеркнула мастерица. – А создавать изделия мне несложно, так как я получаю удовольствие от хобби, это своего рода отдых. Больше всего меня захватывает процесс, затем, конечно же, любопытен результат. Часто клиенты отправляют мне фотоотчёты, выражают благодарность. От этого хочется творить, творить и творить.

По словам Жансулу Темиргалиевой, её достижения – это далеко не предел. У неё грандиозные планы. В том числе изготовление специальных шкатулок для обряда сырға салу, открытие собственной торговой точки, а также пошив одежды.

– Тихими шагами уверенно иду к мечте, – подытожила она.

Декупаж – техника декорирования различных предметов, основанная на присоединении рисунка, картины или орнамента к предмету и далее покрытии полученной композиции лаком для сохранности, долговечности и особенного визуального эффекта.

Сутаж – тонкий, плоский и гибкий тканевый шнур, лента или жгут, чаще всего шёлковый. Сутажная техника заключается в выкладывании намеченного узора шнуром на ткани или на специальной основе. Во время работы пришиваются дополнительные элементы в виде камней, стразов и бисера.

Витражная роспись – техника декорирования поверхностей из стекла специальными красками.

Люневильская вышивка – старинный французский метод вышивания. Он выполняется с использованием люневильского крючка, пайеток, контрастных ниток, бисера.

Гульжан Естаева