Красный, жёлтый, синий, зелёный

По информации на 3 мая, в проекте Ashyq по Восточно-Казахстанской области принимают участие 132 объекта бизнеса, из них 13 работают официально, 119 – в тестовом режиме.

Как сообщил министр здравоохранения РК Алексей Цой на заседании Правительства Республики Казахстан, с 26 апреля программа Ashyq масштабирована во все регионы.

– Зарегистрировано около трёх тысяч участников, 650 тысяч пользователей, выявлено порядка 900 болеющих коронавирусом и 700 контактных лиц, – отметил Алексей Цой.

Напомним, проект Ashyq направлен на минимизацию рисков распространения коронавирусной инфекции в субъектах бизнеса. Приложение интегрировано с общей базой ПЦР, что позволяет определить статус физического лица – относится ли он к категории контактных или заболевших.

О подробностях реализации проекта на территории Восточного Казахстана рассказали представители Департамента санитарно-эпидемиологического контроля и Палаты предпринимателей региона.

Проект был запущен в качестве альтернативы полного закрытия и для частичного снятия ограничений работы следующих объектов предпринимательства: фитнес-клубы, спа-центры, бассейны, боулинг-центры, компьютерные клубы, кинотеатры, концертные залы, объекты общественного питания, межобластные и городские нерегулярные перевозки.

– С 5 мая 2021 года по этому проекту начинают работу караоке и банкетные залы, находящиеся в «зелёной» зоне, – сказал заместитель руководителя Департамента санитарно-эпидемиологического контроля ВКО Галымбек Алин.

По словам заместителя директора Палаты предпринимателей ВКО Кайрата Мамырбаева, участие в проекте добровольное как со стороны бизнеса, так и посетителей учреждений.

При посещении объектов, вовлечённых в проект Ashyq, посетителям присваиваются четыре статуса – «красный», «жёлтый», «синий» или «зелёный». «Красный» статус обозначает ограничение передвижения, соблюдение строгого режима домашней изоляции для лиц, находящихся на амбулаторном наблюдении, «жёлтый» – частичное ограничение передвижения, то есть пользователь обозначен в базе данных ПЦР как контактный: разрешены посещения продуктовых и хозяйственных магазинов, аптек не далее 500 метров от места, где пациент соблюдает режим домашней изоляции….

Для «синего» статуса нет ограничений в передвижении, кроме мест, где ПЦР является обязательным (например в аэропорту), «зелёный» статус обозначает, что ограничений в передвижении нет и пользователь обозначен в базе данных как прошедший ПЦР-тестирование с отрицательным результатом на COVID-19.

Стоит отметить, что «красный» статус снимается по истечении 14 дней с даты положительного ПЦР-анализа. «Жёлтый» статус переводится в «синий» по истечении 14 календарных дней со дня контакта с лицом с положительным ПЦР-анализом. «Зелёный» статус снимается по истечении трёх дней с даты отрицательного ПЦР-анализа, после переводится в статус «синий».

У посетителей объектов должно быть скачено приложение в смартфонах, обладателям простых кнопочных телефонов при себе нужно иметь удостоверение личности. При входе проводится сканирование, если обнаружится «красный» или «жёлтый» статус, то предприниматель незамедлительно должен сообщить об этом в территориальное подразделение Департамента санитарно-эпидемиологического контроля.

– Если предприниматель не проводит проверку посетителей более трёх дней, нарушает действующий алгоритм работы, по результатам проверки мониторинговой группы он не сможет вернуться в проект раньше, чем через две недели. Если повторно допустит эти нарушения – то не раньше, чем через два месяца, – подчеркнул Галымбек Алин.

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Предприниматели Семея также включаются в проект Ashyq. Одним из первых в городе участником пилотного проекта стал театр имени Абая. Новость была опубликована на официальной странице объекта культуры в социальной сети Facebook.

– Наш театр стал участником пилотного проект, а значит, мы скоро с вами встретимся, – говорится в сообщении, адресованном театралам. – Пока решаются организационные вопросы, вы можете скачать приложение Ashyq в свой смартфон из AppStore или Google Play, с помощью которого можно проверить свой статус на входе в театр. Если у зрителя нет смартфона либо возникли сложности при скачивании приложения, администратор театра поможет проверить статус через ИИН, понадобится удостоверение личности. При этом ограничения заполняемости зрительного зала сохраняются. Скоро сообщим о возобновлении деятельности театра и ближайший репертуар.

По данным на 4 мая, официально к проекту присоединились два кинотеатра и ресторан. В тестовом режиме работают 46 объектов предпринимательства.

Ерик Абитов, Флора Левина

Фото из открытых источников