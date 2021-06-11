Красив Аягоз!

Облик Аягоза становится всё привлекательнее и краше. Это не может не радовать местных жителей, а также гостей и проезжающих через этот город туристов.

По сведениям и. о. акима Аягоза Ерсина Тусупова, озеленением города занимается подрядная организация ТОО «Ер Агро». Ранней весной по улице Б. Момышулы, в парках имени Козы Корпеш – Баян Сулу, Абая было высажено 16 тысяч саженцев цветов, по улицам Кабанбай батыра, Шакарима – 200 саженцев ели.

В настоящее время подрядчик занимается обрезкой деревьев, сухостоя, стрижкой и поливом газонов. Кроме того, ведётся работа по обновлению малых архитектурных форм города, благоустройству прилегающих территорий. Освещение улиц и парков, запланированное на 2020–2023 годы, на договорной основе выполняет ТОО «Толын».

С наступлением летнего сезона увеличивается количество путешественников, проезжающих через Аягоз.

– Через город проходит железная дорога Турксиб, трасса Усть-Каменогорск – Алматы. Пассажиропоток идёт по направлению к Семею, Усть-Каменогорску, Талдыкоргану, Алматы, Таразу, Шымкенту, Кызылорде, Алаколю, России. Поэтому благоустроенная территория является визитной карточкой не только Аягоза, но и всего региона, – отмечает Ерсин Тусупов.

Благоустройство города отражается и на качестве жизни местного населения. К примеру, на улицах Школьной и Алтынсарина ведётся строительство мини-футбольного поля. На улицах Молдагуловой, Габбасова, Кошкарбаева, Терешковой, Новой проводится средний ремонт дорог и установка автобусных остановок, ведётся благоустройство дворов, строительство детских спортивных площадок на площади Абая, улице Алтынсарина и во дворах многоэтажек.

На сегодняшний день несколько организаций, выигравших тендер, активно занимаются благоустройством города. Так, на ТОО «Озон» возложены обязанности по санитарной очистке городской территории, на ИП «Бекасыл» – содержание памятников и архитектурных скульптур. Работы по засыпке внутригородских дорог песком, щебнем выполняет ТОО «Нурлы жол». Содержанием дорог в летний период занимается МКУ «Су».

В преддверии юбилея независимости страны в рамках общенационального проекта «Киелі табиғат» в городе было посажено около трёх тысяч саженцев деревьев, в том числе елей.

Берикхан Тайжигит

Аягозский район