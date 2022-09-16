Коварная болезнь лёгких

Заболеваемость туберкулёзом среди населения области снизилась на 9,9 процента по сравнению с прошлым годом.

Туберкулёз – одно из наиболее распространённых в мире инфекционных заболеваний. Он может поражать все органы человека, включая мозг, глаза, кости и кожу. Однако чаще всего встречается туберкулёз лёгких.

По данным Всемирной организации здравоохранения, ежегодно туберкулёзом болеют более 10 миллионов человек. Даже один, страдающий этим заболеванием, в течение года заражает от 15 до 20 здоровых людей. По показателю смертности туберкулёз занимает одно из ведущих мест. Ежегодно от него умирают около 4 миллионов человек.

– По итогам семи месяцев текущего года эпидемиологическая ситуация по заболеваемости туберкулёзом среди населения области оценивается как стабильная, – проинформировали в Департаменте санитарно-эпидемиологического контроля ВКО. – По сравнению с аналогичным периодом прошлого года заболеваемость снизилась на 9,9 процента. На 15,7 процента снизилась заболеваемость детей, а смертность от туберкулёза – на 14,3 процента

Основным источником заражения является больной человек с открытой формой туберкулёза, то есть вырабатывающий микобактерии во внешнюю среду. Когда он кашляет, чихает, разговаривает – капли слюны распространяются в воздухе, оседают вместе с пылью на землю, пол, предметы и выделяют миллионы бактерий во внешнюю среду. Те, в свою очередь, продолжают существовать от нескольких месяцев до 40 лет. Если же больной соблюдает все гигиенические требования, то он считается безопасным для окружающих.

Стоит отметить, болеют этим опасным недугом не только люди, но и животные: коровы, козы, лоси, олени, верблюды. Молоко или мясо больного животного может стать источником заражения для человека.

Основными симптомами туберкулёза являются кашель продолжительностью две недели, быстрая утомляемость и слабость, снижение массы тела, длительное повышение температуры тела, потливость в ночное время, боль в груди, кровоизлияние.

– Первый и очень важный шаг в профилактике заболевания – вакцинация. Эта прививка делается каждому новорождённому здоровому младенцу в течение двух-четырёх дней в роддоме. В 2022 году по области доля младенцев, привитых против туберкулёза, в родильном доме составила 96 процентов, – говорится в сообщении ДСЭК ВКО. – В случае отказа родителей от вакцинации детей, им следует помнить, что ребёнок беззащитен от этого заболевания. Иммунитет привитых детей ослабевает только через шесть-семь лет. Именно в этом возрасте детям делают вторую прививку от туберкулёза.

Для контроля состояния противотуберкулёзного иммунитета и выявления момента первичного заражения детей ставится проба Манту. Отмечается, что она безвредна. Туберкулин не содержит живых микроорганизмов, он является антигеном, полученным от микобактерий туберкулёза, и в дозировках не влияет на иммунную систему организма.

– Проба Манту ставится детям, контактировавшим в очагах туберкулёза, в возрасте старше двух месяцев, состоящим на диспансерном учёте в группе риска. По итогам семи месяцев этого года охват детей, подлежащих постановке пробы Манту, в области составил 93,1 процента, – добавили в Департаменте санитарно-эпидемиологического контроля ВКО.

Гульжан Естаева

Коллаж Бакытгуль Бельбаевой