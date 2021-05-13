Конструктивный диалог

Депутаты Сената Парламента Республики Казахстан Дуйсенгазы Мусин и Ольга Булавкина в рамках рабочей поездки посетили Абайский район.

Сенаторы побывали в исторических местах, реконструированных в рамках празднования 175-летия великого поэта и просветителя Абая Кунанбайулы. В частности, положительную оценку депутатов получили работы, проведённые в Сырт Каскабулаке, Акшокы (где находится захоронение династии Кунанбая и музей), Борили, мемориальном комплексе «Абай – Шакарим» в Жидебае.

В зале заседаний культурно-бытового комплекса в Жидебае с соблюдением санитарных требований Дуйсенгазы Мусин и Ольга Булавкина провели собрание с депутатами районного маслихата и руководителями крестьянских хозяйств. Они обсудили актуальные вопросы аграрной сферы.

Кроме того, участники встречи задали сенаторам интересующие их вопросы и получили исчерпывающие ответы.

Гульжан Естаева

Фото из открытых источников

Абайский район