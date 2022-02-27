Конная прогулка

В рамках Года ребёнка специалисты Жарминского центра социального обслуживания устроили для детей с особыми потребностями прогулку на лошадях.

Очередная социально-благотворительная акция была проведена на загородной базе отдыха «Конный двор».

Ребята покормили животных сахаром и морковкой, послушали рассказ о лошадях и конном спорте. Желающие прокатились на санях, верхом на лошадях и пони под контролем опытного инструктора.

– Для детворы визит в конюшню стал ярким событием – многие из них впервые увидели лошадь. Спасибо руководству «Конного двора» за постоянное сотрудничество. Ведь общение с лошадьми и прогулки верхом очень полезны для особенных детей, – отметили сотрудники центра социального обслуживания.

Дети и их родители выразили благодарность руководству и персоналу базы отдыха, которые создали все условия для интересного и полезного отдыха.

Бахыт Сарсембаева

Фото предоставлено акиматом Жарминского района

Жарминский район