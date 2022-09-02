Комплексное решение – мультипликационный эффект

Особое внимание при обсуждении экологических вопросов в Казахстане уделяется качеству атмосферного воздуха и наличию стихийных свалок. Что поможет улучшить экологическую ситуацию в стране и в регионах в частности, рассказал на пресс-конференции в РГУ «Служба центральных коммуникаций» при Президенте РК председатель Комитета экологического регулирования и контроля МЭ ГПР РК Зулфухар Жолдасов.

Глава экологического ведомства Казахстана сообщил о мерах, предпринимаемых Министерством экологии, геологии и природных ресурсов совместно с местными исполнительными органами для решения глобальных экологических проблем в городах и регионах Казахстана, в том числе в Восточно-Казахстанской области.

«Зелёный Казахстан»

Как отметил Зулфухар Жолдасов, в текущем году в целях улучшения экологической ситуации планировалась реализация 73 экологических мероприятий. Все они были утверждены в 2019-2020 годах, когда по поручению Президента РК Касым-Жомарта Токаева министерство и областные акиматы разработали 16 Дорожных карт по комплексному решению экологических проблем в регионах.

Практически одновременно с Дорожными картами был утверждён Национальный проект «Жасыл Қазақстан», в рамках которого 16 крупнейших в республике промышленных предприятий взяли на себя обязательства существенно снизить объёмы эмиссий в атмосферный воздух. Отметим, что два из них – это промышленные гиганты Усть-Каменогорска – ТОО «Казцинк» и «Усть-Каменогорская ТЭЦ».

– Участники Национального проекта будут внедрять на своих промышленных площадках современные технологии. Мы же, со своей стороны, будем отслеживать реализацию их экологических программ, анализируя, как это сказывается на снижении уровня загрязнения атмосферного воздуха и окружающей среды, – отметил Зулфухар Жолдасов.

Напомним, в октябре 2019 года Министерство экологии, геологии и природных ресурсов РК и акимат Восточно-Казахстанской области утвердили Дорожную карту по комплексному решению экологических проблем, в которую вошли наиболее важные мероприятия, такие как проработка вопроса по газификации региона, внедрение современных технологий на крупных предприятиях, перевод общественного транспорта на газомоторное топливо.

В этой связи, по Восточно-Казахстанской области для улучшения качества атмосферного воздуха и в целом самой экологической ситуации предусмотрен комплексный подход, эффективность которого зависит как от предприятий, так и от слаженных действий центральных и местных исполнительных органов.

Без дыма и сажи

Рассказывая о реализации Дорожной карты по комплексному решению экологических проблем в городах с высоким уровнем загрязнений атмосферного воздуха, Зулфухар Жолдасов сообщил, что для каждого региона предусмотрены свои мероприятия по улучшению экологической ситуации. Планируется, что в итоге воздух в городах с высоким индексом загрязнения атмосферного воздуха должен стать чище как минимум на 20-30%.

В списке десяти городов с высоким уровнем загрязнения воздуха есть и Усть-Каменогорск. По словам Зулфухара Жолдасова, экологическую ситуацию усугубляет расположение большинства населённых пунктов Восточно-Казахстанской области в котловине Алтайских гор. Это предопределяет особые метеорологические условия для формирования штиля со слабой скоростью ветра, что способствует накоплению вредных веществ в приземном слое атмосферы с последующим образованием смога.

Так, за первое полугодие 2022 года показатель выбросов в атмосферу в областном центре Восточного Казахстана составил 82 тыс. тонн. Для сравнения, в Темиртау объёмы выбросов составили 118 тыс. тонн, в Балхаше – 41 тыс. тонн, в Нур-Султане – 34 тыс. тонн, в Караганде – 22 тыс. тонн, а в Алматы – 20 тыс. тонн.

Именно в этих городах сосредоточены крупные промышленные предприятия и ТЭЦ, которые являются основными источниками эмиссий. К слову, в Усть-Каменогорске доля промышленных предприятий в общей канве загрязнителей воздуха составляет 33%, котельных – 34%, при этом доля автотранспорта достигла 54%.

Ещё одно направление в работе по снижению нагрузки на атмосферу – перевод общественного транспорта Усть-Каменогорска на сжиженный газ к 2024 году, а также общее увеличение количества автобусов в городе. Это поможет «пересадить» горожан из машин в автобусы, тем самым снизить нагрузку на дороги и, соответственно, уменьшить выбросы в атмосферу.

На промышленных предприятиях и ТЭЦ снижение количества выбросов планируется достичь путём обновления пылегазоочистных систем и замены устаревших котлоагрегатов.

– Хотелось бы отметить, что глобальные изменения по техническому перевооружению предприятий будут реализованы в течение 10 лет, начиная с 2025 года, согласно требованиям нового Экологического кодекса, когда предприятия 1 категории будут обязаны внедрить наилучшие доступные технологии. В настоящее время Международным центром «зелёных» технологий составляется справочник НДТ, содержание которого периодически выносится на общественные слушания, – пояснил Зулфухар Жолдасов.

Свою лепту в загрязнение атмосферного воздуха вносят и печи частного сектора. Так, во время отопительного сезона экологи отмечают неизменно высокий уровень выбросов в атмосферу загрязняющих веществ из-за использования угля.

– Акиматы Восточно-Казахстанской области и Усть-Каменогорска прорабатывают вопросы по снижению этих выбросов путём максимального подключения частных домов к системе центрального теплоснабжения города, замены топлива на сжиженный газ или даже полную газификацию системы отопления города. Но пока единого мнения в этом вопросе нет, – проинформировал Зулфухар Жолдасов.

Чистые территории

Однако не только вопросы загрязнения воздуха волнуют экологов ВКО и профильного министерства. На состояние окружающей среды оказывает значительное влияние система сбора, сортировки и переработки ТБО в конкретном регионе. И вот здесь-то Восточный Казахстан сдал свои позиции почти всем регионам республики, заняв последние строчки рейтинга по ликвидации стихийных свалок на территории населённых пунктов.

Так, по словам Зулфухара Жолдасова, благодаря мониторингу экологического состояния, ведущемуся через спутник, удалось выявить 4800 стихийных свалок в городах, районах и сёлах республики. При этом в Шымкенте смогли их полностью ликвидировать. А вот в ВКО, ЗКО и Мангистауской областях удалось убрать лишь от 10 до 17% от всех образовавшихся на территории их области стихийных свалок.

– Эта проблема актуальна для всех сельских населённых пунктов, стихийные свалки образуются ежегодно вследствие отсутствия налаженной схемы удаления отходов. В этой части акиматам направлено уведомление по ликвидации стихийных свалок. В противном случае виновные лица понесут как дисциплинарную, так и административную ответственность, – предупредили в Министерстве экологии.

Параллельно работе по уборке территории в ВКО идёт реализация проекта по сбору, сортировке и переработке твёрдых бытовых отходов.

– В Экологическом кодексе заложен принцип «расширенных обязательств производителей», согласно которым АО «Жасыл Даму» производит субсидирование деятельности предприятий, направленной на экологически безопасное удаление отходов. В настоящее время в Усть-Каменогорске на полигоне ТБО завершаются пусконаладочные работы сортировочной линии, которая позволит довести уровень сортировки отходов до 40%, – сообщил Зулфухар Жолдасов.

По остальным населённым пунктам области в плане мероприятий по охране окружающей среды на 2022-2024 год заложены средства на проектирование и строительство полигонов ТБО.

Екатерина Гуляева

Фото Тлеубека Шаяхмета