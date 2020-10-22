Комплексное развитие 

В Катон-Карагайском районе ведётся строительство социально значимых объектов.

В ходе рабочей поездки в Катон-Карагайский район аким Восточно-Казахстанской области Даниал Ахметов оценил ход работ, проводимых в рамках региональной программы развития приграничных территорий. Об этом он сообщил на своей официальной странице в Facebook.

В течение этого года в районе будут реализованы 76 проектов на сумму более

6 миллиардов тенге, из них 24 проекта – в рамках госпрограммы «Дорожная карта занятости».

Сообщается, что уже завершены ремонтные работы в двадцати школах и шести учреждениях культуры, в населённых пунктах заасфальтировано 30 километров дорог.

В Катон-Карагае полностью благоустроен центральный парк. Недавно здесь состоялось открытие памятника писателю Дидахмету Ашимханову.

В селе также возводится физкультурно-оздоровительный комплекс с крытым бассейном, соответствующий всем современным требованиям. До мая следующего года объект будет сдан в эксплуатацию. К концу этого года подрядная организация намерена завершить основные строительно-монтажные работы. Кроме того, здесь будет построена котельная и подведены к зданию все инженерно-коммуникационные сети. Общая стоимость проекта – 730 млн тенге.

– Два года назад посетил село Солдатово, – сообщил Даниал Ахметов. – Поручил выделить средства на реконструкцию здания Дома культуры. Сегодня я очень впечатлён результатами проделанной работы. Здесь также размещены врачебная амбулатория, спортивные залы, местная администрация.

В Солдатово, помимо этого, решён вопрос обеспечения населения централизованным водоснабжением. На сегодняшний день уже подключено около 200 абонентов. К слову, только за последние годы в девяти населённых пунктах Катон-Карагайского района проведена реконструкция водопроводных сетей.

Кроме того, успешно реализуется программа поддержки многодетных семей. В настоящее время в районном центре близится к завершению строительство десяти двухквартирных домов. Также будет возведён многоэтажный 30-квартирный дом.

Напомним, программа развития приграничных территорий направлена на обеспечение комфортного уровня жизни населения, реализацию конкурентных преимуществ, создание условий для развития кооперационных связей с приграничными территориями сопредельных государств.

Бахыт Сарсембаева

Катон-Карагайский район