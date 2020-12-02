Комфортное жильё 

Накануне праздника в Зайсанском районе многодетным семьям вручили ключи от новых комфортабельных квартир.

Для них специально построено восемнадцать новых одноэтажных двухквартирных домов. В общей сложности, 36 квартир, в которых зайсанцы справят долгожданное новоселье. Отметим, что площадь каждой квартиры составляет 100 квадратных метров. Имеется в придачу десять соток земли.

В квартиры подведён газ. Подрядчики сделали своим землякам-новосёлам отличный подарок, купили газовые плиты с четырьмя конфорками. В числе подрядных организаций – местное ТОО «СМУ Шығыс».

Среди счастливых новосёлов — Асем Аукаримова, Сандугаш Жадайханова, Акмарал Калибекова, Жулдыз Мутаева, Куралай Мухаметрахимова, Данияр Тураров, Куралай Шаяхметова, всего 36 жителей района.

Ключи от новых просторных квартир представителям многодетных семей вручил аким Зайсанского района Серик Зайнулдин, пожелал им здоровья, счастья и добра.

В свою очередь новосёлы выразили искреннюю благодарность за адресную поддержку и постоянную заботу об институте семьи со стороны государства, акиматов области и района.

Зайсанский район

Меир Токобаев