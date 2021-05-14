Комфорт и безопасность – в приоритете

Жители посёлков Восход и Водный жалуются на отсутствие детского сада, спортивных и детских площадок, где могли бы заниматься местные ребятишки.

На вопросы и предложения сельчан ответил аким Семея Нурымбет Сактаганов, встретившись с представителями местной общественности.

– У нас нет ни одного детского сада, ни одной спортивной площадки, дети играют в футбол где попало, – говорит житель посёлка Восход Канат Жумагулов. – Говорят, что аким города – многодетный отец, надеемся, что он уделит внимание и детям нашего посёлка.

Выслушав все замечания, Нурымбет Сактаганов сообщил, что в данный момент уже объявлен конкурс на строительство спортплощадки в посёлке Восход, рассматривается также возможность установить спортивную или детскую площадку в этом году и в посёлке Водный.

– Эти вопросы мы возьмём на особый контроль, есть соответствующее поручение акима области Даниала Ахметова. Наши дети должны играть и заниматься спортом в нормальных условиях, и мы прилагаем все усилия, чтобы их создать, – подчеркнул он.

Также глава города рассказал о том, что делается для того, чтобы жизнь в посёлках стала более комфортной и безопасной как для ребят, так и для их родителей. Готовится ПСД на строительство уличного освещения по улицам Рудная, Алмазная, Южная, Геологическая, Малая заливная, Геодезическая, Водная. В прошлом году проведена аналогичная работа, и светлее стало на шести поселковых улицах.

– За 5 месяцев подготовим ПСД. Если получится в этом году найти средства, начнём в текущем году, а если нет, то в следующем, – заверил Нурымбет Сактаганов. – Кроме того, мы готовим ПСД на капремонт электрических столбов по улицам Южная, Садовая и 16 Водная. По поручению акима области готовим программу энергетического развития города Семея на пять лет, необходимо минимум в полтора раза увеличить количество точек освещения и мощности энергетических ресурсов.

По словам акима города, уже создана рабочая группа, и к решению этого и других вопросов благоустройства будет применяться комплексный подход. Поступившие в ходе встречи вопросы взяты на контроль.

Флора Левина

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Семей