Комар носа не подточит

В Курчумском районе проведены дезинсекционные мероприятия против гнуса. Для борьбы с тучами кровожадных насекомых из бюджета выделили 17 миллионов тенге.

По информации заказчика, которым является отдел архитектуры, строительства, ЖКХ и автомобильных дорог района, обработка проведена на площади 10 тысяч гектаров. Для этого был привлечён легкомоторный самолёт, который распылял средства против гнуса с воздуха. В самых благоприятных для размножения этих насекомых местах – болотцах, низинах, камышовых порослях в пойме реки работали специалисты ТОО «Зайсанская дезинфекционная станция». На вооружении борцов с гнусом были туманные генераторы, заряженные ядовитыми химическими препаратами.

Территория, обработанная с воздуха и земли, относится к двум сельским округам – Борановскому и Калжырскому. Там с конца мая по август полчища кровососущих насекомых буквально не дают житья ни людям, ни домашнему скоту. Приходится спасаться москитными сетками, различными мазями и другими аптечными средствами, по вечерам разжигать дымовые костры рядом со скотом, чтобы животные могли хоть немного отойти от преследования насекомых. Некоторые жители уезжают на период активности крылатых туч к родственникам.

Однако, судя по отзывам, три года противостояния района кровожадным «оккупантам» были не напрасными. Несмотря на колоссальную способность размножаться и выживать, гнусу пришлось ослабить свой напор. К концу лета – началу осени ожидается проведение ещё одной обработки мест их обитания.

Рысбек Жантыкеев

Фото из открытых источников

Курчумский район