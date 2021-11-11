«Коллективный портрет» страны

Всеобщая национальная переписная кампания в Казахстане завершена. Предварительные результаты будут известны в конце этого года.

Напомним, всеобщая национальная перепись населения в Казахстане проходила с 1 сентября по 30 октября 2021 года. С момента обретения Независимости страны переписная кампания проводилась в третий раз.

Представить полные итоги переписи Бюро национальной статистики страны планирует в первом квартале 2023 года, а её предварительные данные – в декабре текущего года.

Впервые при опросе в рамках переписи населения 2021 года были полностью исключены бумажные носители. Респондентам предоставили возможность заполнить анкеты на специализированном сайте sanaq.gov.kz, авторизовавшись через портал E-Gov и через мобильное приложение Aitu.

По официальным данным, онлайн-опрос прошли 42,5 процента казахстанцев, сплошным обходом охвачено 57,5 процента.

В Восточном Казахстане в цифровом формате на вопросы ответили 58 процентов респондентов от всего населения области. По этому показателю ВКО заняла первое место среди регионов республики.

По сведениям руководителя Департамента Бюро национальной статистики по ВКО Берика Терликбаева, озвученным ранее, первыми досрочно завершили сбор данных в Абайском, Катон-Карагайском, Шемонаихинском районах. В онлайн-режиме больше всего участвовали жители Зайсанского, Абайского, Бескарагайского районов.

В рамках мероприятия, помимо постоянно проживающих в стране граждан, в переписи приняли участие и временно отсутствующие – командированные за границу на срок более 12 месяцев (сотрудники дипломатического корпуса, представительств РК за рубежом и их семьи); выехавшие за границу по контрактам на срок менее года и студенты, обучающиеся по программе «Болашак» и по обмену, туристы и граждане, временно выехавшие за пределы страны по разным причинам, временно (менее 12 месяцев) находящиеся в стране иностранцы, лица без гражданства и беженцы.

Согласно методологии проведения переписи населения, по итогам опросов будет получена информация по наличному и постоянному населению. Под наличным населением подразумевается количество людей, фактически находящихся в конкретном населённом пункте в период проведения переписи. В данную категорию граждан, помимо постоянно проживающих, включаются временно проживающие, а также нерезиденты. Учитываются граждане, которые приехали в гости, на отдых, по работе и так далее, а также туристы и иностранцы, временно находящиеся в стране.

В категории «Постоянное население» отразятся, помимо постоянно проживающих, временно отсутствующие. Временно отсутствующие – это выехавшие на определённый период за пределы населённого пункта, в котором проживают. Это могут быть поездки к родным, в отпуск, по работе либо для иных целей.

Бахыт Сарсембаева

Фото из открытых источников