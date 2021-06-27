Коллективный иммунитет

В Усть-Каменогорске сотрудники сферы туризма проходят вакцинацию.

В городе продолжается кампания по вакцинации населения от COVID-19. Эпидемиологическая ситуация стабилизировалась, в Усть-Каменогорске более 57 тысяч человек прошли вакцинацию. На днях первую дозу препарата «Спутник V» получили сотрудники гостиничного комплекса Dedeman Oskemen Tavros.

– Когда пандемия только началась, мы приняли все меры, чтобы препятствовать распространению коронавируса: масочный режим, обработка помещений, установка санитайзеров, социальная дистанция. Всё это и сейчас у нас действует. Но, к сожалению, этого недостаточно. Вакцинация очень важна, тем более при нашей работе: ведь через гостиницу проходит большой поток людей, гости приезжают не только со всего Казахстана, но и из других стран, – рассказал генеральный директор Dedeman Oskemen Tavros Фатих Ишкин. – Я сам переболел коронавирусом. Поэтому, как руководитель, подал пример сотрудникам и одним из первых прошёл эту процедуру. Не важно, какую именно вакцину ставить, в какой стране она была произведена. Главное – защитить себя от болезни.

Работники сферы услуг ежедневно находятся в прямом контакте с посетителями и поэтому подвержены высокому риску заражения COVID-19. Для удобства организованы выезды мобильных групп медицинских работников, которые проводят вакцинацию прямо на рабочем месте. С их помощью, чтобы исключить риск заражения коронавирусом среди сотрудников и посетителей, в городе проводится работа по поэтапному вакцинированию персонала гостиниц и других мест размещения туристов. На данный момент в гостинице Dedeman прошли эту процедуру 25 человек. Также первую прививку «Спутник V» получили ещё пять сотрудников.

– Сегодня я прошла процедуру вакцинации, получила первую дозу. Медицинские работники приехали к нам, сначала измерили давление и сатурацию, рассказали про возможные побочные эффекты. Чувствую себя хорошо, никаких осложнений у меня нет, – говорит Зарина Зайнешканова. – Я официант, по работе контактирую с большим количеством людей. Поэтому приняла решение пройти вакцинацию, чтобы обезопасить себя и других.

Планируется прививать сотрудников партиями по пять-десять человек. Так весь состав гостиницы постепенно получит вакцину.

– Прививка прошла безболезненно, никаких неприятных ощущений нет, чувствую себя хорошо. Вакцину решила поставить, чтобы обезопасить себя и окружающих от коронавируса. У меня вся семья уже получила прививки, поэтому я не боялась. Наблюдала за остальными, ни у кого никаких реакций не было, – поделилась работник гостиницы Ксения Куимова.

В Усть-Каменогорске процедуру вакцинации проходят целыми коллективами – прививки делают сотрудники предприятий, высших учебных заведений, работники общепита и сферы услуг.

Дамир Омаров

Фото Ануара Тюлюбаева